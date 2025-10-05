嘉義布袋外海管筏翻覆3人落海 2獲救1失聯漏夜搜救

布袋管筏翻覆3人落海，2獲救1失聯搜救中。（布袋海巡隊提供）

嘉義縣布袋商港北提外海域0.2浬處今天中午12點多發生膠筏翻覆事件，海巡署第五巡防區艦隊分署第十三海巡隊獲報，立即派線上PP-3526艇全速前往救援。抵達現場後，發現2位漁民坐於翻覆管筏上待援，立即將其救起至巡防艇安置，獲救者稱還有1人落海，立即啟動海空搜救，入夜仍繼續搜救中。

海巡署第五巡防區於今（5）日中午12點55分許，接獲民眾118 報案，指布袋商港北提外海域0.2浬處發現一艘膠筏翻覆，上有人員呼救請求救援，艦隊分署第十三海巡隊獲通報立即調派線上PP-3526 艇全速前往救援。並於10分鐘內即抵達現場海域，發現2名落海漁民坐於翻覆管筏上，立即將其救起。

獲救漁民表示，今日上午出海作業返航時，航經布袋港外不慎被海浪打翻，他們兩人落海後立即爬上管筏，但52歲的蔡姓漁民被海浪捲走，海巡隊立即再調派CP-1079艇緊急出勤，海巡署第五巡防區並同步啟動海空搜救，協請空中勤務總隊、消防、漁民、水上摩托車及無人機等單位全力投入救援。

救援人員在失事海域反覆搜尋，到晚上仍未能找到失蹤蔡姓漁民，為掌握黃金救援時刻，雖入夜視線不佳，仍以探照燈持續搜尋中，期能儘速尋獲失蹤人員。

海巡署表示，海上如有發生緊急狀況請立即撥打「118」海巡報案專線或透過臺灣區漁業廣播電台通報，海巡署及相關單位獲報將立即前往處置。

