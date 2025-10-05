為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    嘉義布袋外海管筏翻覆3人落海 2獲救1失聯漏夜搜救

    2025/10/05 19:29 記者蔡宗勳／嘉義報導
    布袋管筏翻覆3人落海，2獲救1失聯搜救中。（布袋海巡隊提供）

    布袋管筏翻覆3人落海，2獲救1失聯搜救中。（布袋海巡隊提供）

    嘉義縣布袋商港北提外海域0.2浬處今天中午12點多發生膠筏翻覆事件，海巡署第五巡防區艦隊分署第十三海巡隊獲報，立即派線上PP-3526艇全速前往救援。抵達現場後，發現2位漁民坐於翻覆管筏上待援，立即將其救起至巡防艇安置，獲救者稱還有1人落海，立即啟動海空搜救，入夜仍繼續搜救中。

    海巡署第五巡防區於今（5）日中午12點55分許，接獲民眾118 報案，指布袋商港北提外海域0.2浬處發現一艘膠筏翻覆，上有人員呼救請求救援，艦隊分署第十三海巡隊獲通報立即調派線上PP-3526 艇全速前往救援。並於10分鐘內即抵達現場海域，發現2名落海漁民坐於翻覆管筏上，立即將其救起。

    獲救漁民表示，今日上午出海作業返航時，航經布袋港外不慎被海浪打翻，他們兩人落海後立即爬上管筏，但52歲的蔡姓漁民被海浪捲走，海巡隊立即再調派CP-1079艇緊急出勤，海巡署第五巡防區並同步啟動海空搜救，協請空中勤務總隊、消防、漁民、水上摩托車及無人機等單位全力投入救援。

    救援人員在失事海域反覆搜尋，到晚上仍未能找到失蹤蔡姓漁民，為掌握黃金救援時刻，雖入夜視線不佳，仍以探照燈持續搜尋中，期能儘速尋獲失蹤人員。

    海巡署表示，海上如有發生緊急狀況請立即撥打「118」海巡報案專線或透過臺灣區漁業廣播電台通報，海巡署及相關單位獲報將立即前往處置。

    布袋管筏翻覆3人落海，海巡救起2人。（布袋海巡隊提供）

    布袋管筏翻覆3人落海，海巡救起2人。（布袋海巡隊提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播