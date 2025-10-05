虛驚一場！ 彰基放射腫瘤科組長辦公室冒煙起火 自行撲滅

彰基總院區地下一樓放射腫瘤科組長辦公室冒煙起火，所幸只有燒毀文件。（民眾提供）

嚇壞了！醫學中心的彰化市基督教醫院總院今天（5日）出現13輛消防車，讓患者與民眾都驚呆了，原來是地下一樓放射腫瘤科組長辦公室冒煙起火，院方自行撲滅，內部只有文件受損，並無醫療器材或是人員受到波及，起火原因調查中。

彰化第一消防大隊表示，這起火災在今天上午10時許接獲通報，立即派出消防車13輛、救護車1輛、消防人員29人前往搶救，現場由彰化東區分隊分隊長林聖偉指揮搶救，大隊長蔡佳洲也趕抵現場，所幸院方自行撲滅。

彰基指出，這次起火是總院院區腫瘤中心地下一樓辦公室，院內的監控系統在今天上午9時45分許偵測到異常，警衛通報並啟動消防應變機制，先用滅火器自行滅火，10分鐘內就完全撲滅。由於起火點是行政辦公室，並非醫療區，對於住院患者與門診都沒有影響，運作一切如常，敬請民眾安心。

彰基總院區地下一樓放射腫瘤科組長辦公室冒煙起火，所幸只有燒毀文件，沒有人員傷亡，門診醫療與住院完全不受影響。（民眾提供）

