    首頁 > 社會

    走私毒品逃亡中國23年 7旬毒梟中秋節前夕落網

    2025/10/03 23:45 記者林嘉東／基隆報導
    駱姓男子2002年間參與漁船走私毒品案，昨晚搭中國廈門航空入境時落網。基隆地檢署漏夜訊後，向法院聲押獲准。（記者林嘉東攝）

    駱姓男子參與2002年漁船走私毒品案，遭通緝逃亡23年後，昨晚搭中國廈門航空入境時落網。航空警察局台北分局航警漏夜解送駱男基隆地檢署。檢察官複訊後，以駱男涉犯走私毒品為重罪，有逃亡之虞向法院聲請羈押；基隆地院今（3日）上午裁准羈押。

    檢警調查，75歲駱姓男子2002年間，參與漁船走私毒品案，當年與駱一起參與走私的共犯均已落網，並遭到判刑，駱則在案發後偷渡出境，遭基隆地檢署發布通緝；駱男昨晚6時許，搭乘中國廈門航空飛機抵達入境，在台北松山機場通關時，被航警局認出、落網。

    據指出，駱男入境時，神情憔悴，坐著輪椅通關時，被航警局查出是名逃了23年的走私毒品通緝犯，面對航警局詢問為何此時入境；駱說，當年他偷渡出境後，逃亡中國四處躲藏，年紀大了，不想跑了，想要落葉歸根。

    航警在確認駱男身分無誤後，漏夜將駱男遞解至基隆地檢署複訊，檢察官複訊後，依駱男涉犯懲治走私條例，以走私毒品為重罪，且有逃亡之虞，向法院聲請羈押獲准。據指出，當年承辦駱男走私毒品案的承辦檢察官張介欽，現已晉升台中地檢署檢察長職位。

