北市「心靈療育師」疑遭虐死 療育顧問林承毅收押、創辦人等聲押

「藝識流」心靈療育學院創辦人王女等人。（資料照）

首次上稿 22:17

更新時間 23:04

30歲林姓心靈療育師上月底，倒臥在北市中山區堤頂大道上的「藝識流」心靈療癒學院，送醫不治，檢警懷疑林男生前遭凌虐、限制飲食等，2日逮捕藝識流創辦人王禹婕、營運長王紹丞、執行長吳宗儒、療育顧問林承毅，其中林承毅聲押禁見獲准，王女等3人今移送北檢複訊，檢方今晚依傷害致死罪嫌聲押禁見3人。

請繼續往下閱讀...

檢警調查，林男是在9月29日於學院參加密宗大禮拜「突破關卡」儀式，昏迷不醒，緊急報案送醫院急救，隔日1時許宣告不治。

警方當時到場發現，死者體態過於瘦弱，幾乎已變成皮包骨的狀態，看似長期沒有正常飲食，且臉部有瘀青痕跡，認為死因不單純，立即報請檢察官相驗。

經檢警比對跡證後，懷疑學院長期以業績不佳為由，控制林男行動甚至虐打林男致死，2日前往學院拘提創辦人40歲的王禹婕、王紹丞、吳宗儒、林承毅4人到案，昨訊後先以傷害致死等罪嫌聲押林男，法院今裁准；王女等3人因夜間停止偵訊，今移送複訊，檢方訊後同樣依傷害致死等罪嫌聲押禁見3人。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法