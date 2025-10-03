喬裝女性裸聊盜錄猛男自慰片 台大法律系高材生20萬交保

台大法律系洪姓男子（左），以變聲器偽裝成女子，誘使成年男子、少年於視訊過程中自慰並側錄販售。（記者陳建志翻攝）

台大法律系洪姓男子透過IG交友軟體，專找肌肉猛男，以變聲器喬裝成女性攀談，誘使對方做出自慰等動作盜錄並上網販售，共有300多人受害，檢警今年5月將洪男拘提到案，查扣6918部性影片，依涉嫌違反兒童及少年性剝削防制條例等罪嫌起訴，並請法院求處重刑，移審後台中地院今天裁定20萬元交保。

洪姓男子2022年起在社群網站販售性影像影片，台中地檢署去年12月接獲7位民眾報案，表示受騙遭側錄及散布性影像，立即指派郭逵檢察官成立專案小組偵辦，鎖定當時還在就讀台大法律系的洪姓男子（22歲，今年6月已畢業）涉案，今年5月14日指揮警方前往洪男在台北信義區住處執行搜索、拘提，並查獲6918部的性影片，以及12萬5千元的犯罪所得，向台中地院聲請羈押禁見獲准。

請繼續往下閱讀...

據了解，洪男從東部某高中畢業，國中時就立志攻讀法政相關科系，當時以第一志願錄取台大法律系財法組，也是該校創校以來，第一位進入台大法律系的學生，沒想到上了大學竟崩壞，觸犯兒童及少年性剝削防制條例等罪嫌被法辦。

檢警查出，洪嫌利用IG交友軟體，專找肌肉猛男，以「楊語琳」的帳號，喬裝成女性攀談，先將網路上不詳女子的裸露、自慰影片上傳至視訊軟體，並同步利用變聲器軟體變音取信對方，誘使成年男子、少年於視訊過程中裸露下體、自慰等性影像，洪嫌則側錄視訊過程，共計錄得289部成年男子、32部少年性影像。

檢方偵辦後，認洪男觸犯意圖營利而散布、公然陳列、販賣、無故重製違反他人意願攝錄的性影像、公然陳列、販賣少年性影像等罪嫌提起公訴，移審台中地院後，今天裁定以20萬元交保。

不過檢方發現，洪男對側錄男性網友之事樂此不疲，且和身分不詳網友，不斷在各大社群軟體上分工搜尋中意的男網友，此案疑有其他共犯，目前另案偵辦中。#

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法