台大法律高材生偽裝女性誘裸聊 300多「直男」自慰影片外流

台大法律性洪姓男大生，偽裝成女性騙321名男網友裸聊，盜錄自慰影片並販售，台中地檢逮捕羈押，依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪嫌起訴。（記者陳建志攝）

台大法律系洪姓男大生（22歲），從2022年起在社群網站X設立帳號，招攬網友加入群組販售性影像影片，2024年起更透過IG交友軟體，找尋屬意的成年男子、少年網友，以變聲器喬裝成女性攀談，誘使對方做出自慰等猥褻動作後盜錄並上網販售，共有321人受害。

台中地檢署檢察官去年底接獲被害人報案後偵辦，今年5月前往洪男在台北信義區的住處，在手機、隨身碟、硬碟和雲端，查獲6918部的性影片，依涉嫌違反兒童及少年性剝削防制條例起訴，並請法院求處重刑。

台中地檢署表示，去年12月接獲7位民眾報案，表示受騙遭側錄及散布性影像，立即指派檢察官郭逵成立專案小組擴大偵辦，鎖定當時還在就讀大學的洪姓男子（22歲）涉案，今年5月14日指揮警方持搜索票前往洪男在台北信義區住處執行搜索、拘提，查扣手機、筆電、隨身碟、雲端硬碟，並查獲6918部的性影片，以及12萬5千元的犯罪所得，向台中地院聲請羈押禁見獲准。

檢警查出，洪男從2022年起，在社群網站X設立帳號，招攬網友加入Telegram群組，並於群組內刊登其購買、交流所得的性影像販售目錄，以每部200元至2500元的價格，販賣成年男子、少年的性影像共203部。並從2023年起，將其購買、交流所得的2118部性影像，重製於筆電、隨身碟、雲端硬碟，以此方式散布、販賣、重製他人攝錄的性影像。

洪男為了滿足個人私慾及販售成年、少年性影像以營利，2024年起，更利用IG交友軟體，找尋屬意的成年男子、少年網友，以「楊語琳」的帳號，喬裝成女性攀談，並利用變聲器軟體變音取信對方，誘使成年男子、少年於視訊過程中製造裸露下體、自慰等性影像，洪嫌並側錄視訊過程，共計錄得289部成年男子、32部少年性影像。

檢方偵辦後，認洪男觸犯意圖營利而散布、公然陳列、販賣、無故重製違反他人意願攝錄的性影像、非法蒐集個人資料、重製及以詐術製造少年性影像、意圖營利散布、公然陳列、販賣少年性影像等罪嫌提起公訴，因共查扣6918部性影像，被害人數眾多，罪刑重大，建請法院從重量刑。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法