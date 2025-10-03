目睹父載小三出旅館 女兒幫母「抓猴」成鐵證

已婚周男與潘姓「小三」上汽車旅館，周男的張姓妻子獲悉後，帶著已成年的女兒前往「抓姦」，女兒目睹父親載著陌生女子出旅館，母女倆遂攔車質問，周男竟當面稱潘女是女友，張姓妻子憤而提告求償，屏東地院判決周男與潘女應連帶賠償15萬元，可上訴。

張姓婦人控訴周姓丈夫對婚姻不忠，與外遇對象潘女發生性關係，並握有周、潘2人共同出遊光碟影片及擷圖，決定提告向周、潘2人求償250萬元；但周男否認妻子的指控，強調與潘女並未逾越交友分際；潘女也說，她和周男是上班認識的朋友，並非男女朋友。

張婦的女兒卻出庭作證，指父親有一晚被人發現開車載著潘女進汽車旅館，母親知道後，便帶她一起到該汽車旅館打算一間一間找，結果她發現父親從508號房載著一名陌生女子出旅館，隨即與母親追上前攔車質問，父親當著她們的面說，潘女是女友。

屏東地院認為，張婦雖無法證明丈夫與潘女在汽車旅館內發生性關係，但周、潘2人一同出遊及出入汽車旅館，確有不正常男女交往關係，已逾越社會一般通念所能容忍範圍，不法侵害張婦配偶權益，衡量全案情狀及雙方經濟狀況，周、潘2人應連帶賠償張婦15萬元。

