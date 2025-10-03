為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    目睹父載小三出旅館 女兒幫母「抓猴」成鐵證

    2025/10/03 08:58 記者李立法／屏東報導

    已婚周男與潘姓「小三」上汽車旅館，周男的張姓妻子獲悉後，帶著已成年的女兒前往「抓姦」，女兒目睹父親載著陌生女子出旅館，母女倆遂攔車質問，周男竟當面稱潘女是女友，張姓妻子憤而提告求償，屏東地院判決周男與潘女應連帶賠償15萬元，可上訴。

    張姓婦人控訴周姓丈夫對婚姻不忠，與外遇對象潘女發生性關係，並握有周、潘2人共同出遊光碟影片及擷圖，決定提告向周、潘2人求償250萬元；但周男否認妻子的指控，強調與潘女並未逾越交友分際；潘女也說，她和周男是上班認識的朋友，並非男女朋友。

    張婦的女兒卻出庭作證，指父親有一晚被人發現開車載著潘女進汽車旅館，母親知道後，便帶她一起到該汽車旅館打算一間一間找，結果她發現父親從508號房載著一名陌生女子出旅館，隨即與母親追上前攔車質問，父親當著她們的面說，潘女是女友。

    屏東地院認為，張婦雖無法證明丈夫與潘女在汽車旅館內發生性關係，但周、潘2人一同出遊及出入汽車旅館，確有不正常男女交往關係，已逾越社會一般通念所能容忍範圍，不法侵害張婦配偶權益，衡量全案情狀及雙方經濟狀況，周、潘2人應連帶賠償張婦15萬元。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播