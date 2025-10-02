少女在樓梯間慘遭暴打踹頭 影片瘋傳網友怒了

少女被同儕霸凌毆打。（記者劉慶侯翻攝自threads）

5名青少年男女日前將一名少女約到疑似台北市西門町某大樓樓梯間毆打、霸凌，打到流鼻血，還在一旁訕笑「正中紅心、厲害」。涉嫌參與霸凌的青少年拍影片炫耀，被流傳到網路平台，引起網友憤怒。

自稱是被害少女說已報案，但轄管萬華分局並未收到正式報案。涉嫌凌虐霸凌的5名青少年男子據傳是新北市的國中學生和中輟生，新北市少年隊接手調查。

據了解，網友匿名在「爆料公社」及Threads貼文和影片說，案發地點疑似在西門町一處大樓樓梯間，「一群在學校沒被教育好的妹妹們，出來禍害別人了是嗎？」打完人後「改ID」、鎖私人（改成私人帳號狀態）」，就不容易被追查，他痛批，「台灣教育爛成這樣」。

爆料者指出，出手的少女一腳踢往受害少女鼻子，竟訕笑「正中紅心」，其他人在一旁湊熱鬧，甚至疑似還有打完人的少女安排出國，他怒轟，「自己爸媽不管好你們…」。

曝光的影片顯示，穿灰色帽T外套、一頭長捲髮的被害少女遭約5名青少年男女圍在中間，在上方拍攝的少年說，「台北人好兇，完蛋了」，隨後，黑色帽T少女往受害少女臉部猛踢一腳，其餘人訕笑，「正中紅心、厲害」，被害少女疑似被踢到流鼻血，用左手不斷搓揉鼻子。

黑色帽T少女與白色帽T少女先後抓著受害人的頭髮，往後方的牆撞，狂飆髒話，上方拍攝少年勸阻不要抓頭撞牆，會腦震盪；受害少女接著遭輪毆、踹頭。涉嫌霸凌者中還有人假意勸說，「別踹頭會腦震盪」。

這段約15秒影片今晚流出，迅速在各大網路平台瘋傳，有網友留言，「可悲…台灣下一代，這麼多人欺負一個」、「應該要報警了吧，真的很誇張，這些拍攝的男生也是很爛」、「沒想過被害人的父母看到這影片，會有多難過嗎？請杜絕霸凌」、「專打頭打臉耶！太可惡」。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

