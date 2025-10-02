新竹六歲遲緩兒無人收養 荷蘭夫妻越洋送愛法官裁准

新竹六歲遲緩兒無人收養，荷蘭夫妻越洋送愛，新竹地院法官裁准。（記者蔡彰盛攝）

新竹一名6歲幼童因父母離異且經濟狀況不佳，父母決定出養孩子，但因孩子發展遲緩，找不到有愛心的夫妻願意收養，結果遠自荷蘭的保羅夫妻透過國際媒合，願意照顧孩子，甚至將請假照顧且已找好醫療資源，新竹地院審酌後裁定認可收養。

新竹這名6歲幼童的生母、生父的經濟狀況不佳、無法長期負擔扶養，且雙方均無復合及共同扶養意願，親屬亦無法接納且無意願提供協助，且孩子患有發展遲緩、原生家庭亦具智能障礙背景，使國內收養媒合屢次沒有結果，兒童福利聯盟基金會因此媒合國際出養。

訪視報告顯示，收養人荷蘭籍的保羅44歲、任職駕駛教練，妻子是配鏡師，兩人工作與經濟狀態皆屬穩定且良好；結識迄今已逾25年，彼此經歷不孕事件磨合，能相互理解陪伴並坦承交流彼此想法，婚姻狀態穩定，渴望為人父母並共同養育小孩，自結婚後嘗試自然受孕、試管嬰兒療程均未有結果，因認為組建家庭無須透過血緣關係而申請收養，收養意願明確且家人皆認同並支持夫妻倆決定。

保羅夫妻對於日後孩子須持續就醫部分也已找好醫療資源，且為讓孩子適應新環境，屆時將請假陪伴親自照顧，且視需要可延長假期，並對於教育也已有初步規劃，評估保羅夫妻已具有正向親職能力，最後新竹地院裁准認可收養。

