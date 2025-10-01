苑裡老翁失蹤3年成白骨 鬼門關大夜市當天「回家」

苑裡民眾整理久未使用的倉庫驚見一具白骨。（民眾提供）

苗栗縣苑裡鎮每年農曆七月二十九日舉辦年度限定「鬼門關大夜市」近年來爆紅，今年當天中午，通霄警方大批警力要到活動現場接獲報案，民眾整理久未使用的倉庫驚見一具白骨，警方到倉庫採證，白骨全身完整仍有頭髮，而且有隨身物品，過濾出身分是苑裡失蹤3年78歲老翁，當天聯絡親屬幫助老翁「回家」。

據了解，由於當天正要舉辦大夜市，讓施工廠商嚇了一跳，因現場堆放不少桌椅、老舊瓦斯桶等，操控機具的工人先發現桌椅旁有一團黑色團狀物，感到奇怪，便聯繫其老闆，結果靠近一看，發現黑色團狀物原來是人髮，且與頭骨相連，讓2人嚇了一跳趕緊通報警方。

原本要前往鬼門關大夜市執行勤務的警方獲報後，擔心發生命案，偵查隊趕赴現場採證、調查，發現遺骨完整，且無任何外傷，加上一旁有白骨主人隨身攜帶的拐杖、帽子等，當天比對失蹤人口資料後，與一名被通報失蹤3年的苑裡鎮老翁高度吻合，通知家屬後，確認為老翁遺骨，在鬼門關大夜市熱鬧舉辦當下，也協助失蹤老翁「回家」。

