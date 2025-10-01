欠稅46萬置之不理 餐飲店老闆娘哈雷重機被查封拖吊

宜蘭林姓女子欠稅46萬餘元，她名下的哈雷重機被查封。（圖由行政執行署宜蘭分署提供）

宜蘭林姓女子在台北經營餐飲業收入頗豐，因綜合所得稅及勞健保欠款共46萬餘元未繳納，台北國稅局松山分局移送行政執行署宜蘭分署執行，宜蘭執行分署派員查封她名下1輛排氣量1200CC的哈雷重型機車，如果再不繳款，哈雷重機將被拍賣。

宜蘭執行分署今天（1日）指出，林姓女子欠款移送執行後，曾在今年2月間至宜蘭執行分署辦理分期，但未持續繳納，經廢止分期，多次催繳也未處理。宜蘭執行分署查知林女在台北經營餐飲業收入頗豐，還大手筆購買2017年黑色哈雷重型機車（HARLEY-DAVIDSON，XL-1200-CX），非無清償能力。

宜蘭執行分署遂與台北國稅局松山分局、北區國稅局羅東稽徵所三方合作，積極辦理追查執行，昨天派員到林女位在宜蘭縣五結鄉住所執行，發現哈雷重機停放住處附近，便當場查封，目前市價將近50萬元。在場家屬說，因分期繳款單遺失才中斷繳納，會再找時間處理分期事宜。

宜蘭執行分署見林女欠款46萬餘元，且未積極繳款，當場執行哈雷重機拖吊及移付保管，林女如果仍置之不理，將進行後續拍賣程序。

行政執行署宜蘭分署會同國稅局人員到林女住處執行，在哈雷重機貼上查封封條。（圖由行政執行署宜蘭分署提供）

貼在哈雷重機上的封條。（圖由行政執行署宜蘭分署提供）

