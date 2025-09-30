為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    內線交易手法曝！BNT授權未公開前炒股 東洋前總經理要關2年8月

    2025/09/30 19:59 記者劉詠韻／台北報導
    東洋藥品前總經理施俊良等人涉炒股。（記者叢昌瑾攝；本報合成）

    東洋藥品前總經理施俊良等人涉炒股。（記者叢昌瑾攝；本報合成）

    東洋藥品前總經理施俊良、重症醫療事業群副總經理屈志源，以及多名公司職員與其親友，在公司取得BNT新冠肺炎疫苗授權的重大消息公開前，基於內線消息進行股票及權證買賣，不法所得高達3.3億元。士林地方法院審理認為，案件涉及多層級協同操作，屬典型內線交易犯罪，今依違反證券交易法內線交易罪，判處施俊良2年8月有期徒刑，全案可再上訴。

    法院認定，東洋公司於2020年10月12日對外公告取得BNT新冠肺炎疫苗條件授權，之前相關合作內容早在同年10月2日三方會議中已達高度共識，但東洋需取得授權書方能與政府洽談採購。公司內部人員施俊良、屈志源及林盈秀等，明知消息尚未公開，卻在禁止交易期間告知親友及職員，並進行股票及權證交易。

    同年11月3日，東洋公司公告終止與BNT洽談疫苗授權，消息一出，東洋股票當日即收跌停。法院表示，該訊息屬證券交易法施行細則第7條所定「對公司財務或業務有重大影響」之重大消息，內部人於消息未公開前交易，即構成內線交易。

    法院調查，施俊良透過友人呂子煒操作權證交易，於109年10月5日至7日間分批買進東洋元大權證、東洋統一權證，共獲利115萬5890元。屈志源則透過友人謝朝中及其未成年女兒帳戶買賣東洋股票，共獲利180萬4100元。林盈秀、許志遠、伍函辰、吳士中及吳德合等人亦在重大消息甲、乙禁止交易期間進行買賣，分別獲利數萬元至十餘萬元不等。此外，呂錦鋒在叔侄協助下，亦在重大消息公告前操作權證，共獲利7萬7770元。

    法院指出，被告施俊良為東洋公司經理人，屬證交法第157條款規定之知悉重大消息者；屈志源、林盈秀、許志遠為基於職業關係知悉消息者；呂子煒、謝朝中、伍函辰、吳士中、吳德合、呂錦鋒則為從前四款所列之人士獲悉消息者。各被告在重大消息未公開前的買賣行為，均違反證券交易法第157條規定，應論以內線交易罪。

    判決亦提及，施俊良在重大消息未公開前透過友人操作股票及權證，獲利115萬多元，判處2年8月有期徒刑；副總經理屈志源透過友人及未成年女兒帳戶交易，獲利180萬元，法院追徵不足部分。

    至於其他被告在內，包括林盈秀、許志遠、伍函辰、吳士中、吳德合、呂子煒、謝朝中及呂錦鋒亦在消息公布前交易，獲利數萬至十餘萬元，均被認定構成內線交易並沒收犯罪所得。

