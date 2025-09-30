台中19歲騎士路口犁田慘摔 竟因施工區夜間未設爆閃燈...警要究責

朱男撞上路口施工區未設爆閃燈警示的三角錐，當場連人帶機車慘摔。（民眾提供）

台中市19歲朱姓騎士29日深夜行經北區中清路與育德路口時，因視線不佳，撞上施工區未設爆閃燈警示的三角錐，當場連人帶車慘摔，所幸送醫後無大礙，警方除呼籲用路人夜間行車務必提高警覺，也要求施工單位落實警示設置，同時調閱路口監視器畫面，釐清案情後究責開罰。

事發當晚約23時，朱男騎車行經該路口時，前方施工區雖設置三角錐，但未加裝爆閃燈，導致夜間燈光不足、視線受限，他一時未察，當場撞上三角錐障礙物，強烈撞擊讓朱男連人帶車翻倒，機車車頭與左側車身多處受損，腳部也因此挫傷，第二分局警方獲報到場，除立即協助送醫並進行酒測，確認朱男並無飲酒。

警方隨即調閱監視器畫面，釐清事故過程，並針對施工單位警示不足的部分通報相關主管機關，要求改善；分局長鍾承志提醒，夜間行車時視線受限，駕駛人務必保持安全車速並提高注意力，遇有不明障礙物或施工標誌時應減速慢行，以策安全。

此外，也呼籲相關施工單位應依規定設置警示燈具與標誌，確保施工區域明顯可辨，以防止類似事故再度發生；根據《道路交通安全規則》第143條，挖掘道路工程必須設置警告標誌，並於夜間加裝警告燈，完工後也應立即清除障礙物，若違反規定，依第82條可處1200至2400元罰鍰。

朱男機車受損。（民眾提供）

