為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台中19歲騎士路口犁田慘摔 竟因施工區夜間未設爆閃燈...警要究責

    2025/09/30 12:11 記者許國楨／台中報導
    朱男撞上路口施工區未設爆閃燈警示的三角錐，當場連人帶機車慘摔。（民眾提供）

    朱男撞上路口施工區未設爆閃燈警示的三角錐，當場連人帶機車慘摔。（民眾提供）

    台中市19歲朱姓騎士29日深夜行經北區中清路與育德路口時，因視線不佳，撞上施工區未設爆閃燈警示的三角錐，當場連人帶車慘摔，所幸送醫後無大礙，警方除呼籲用路人夜間行車務必提高警覺，也要求施工單位落實警示設置，同時調閱路口監視器畫面，釐清案情後究責開罰。

    事發當晚約23時，朱男騎車行經該路口時，前方施工區雖設置三角錐，但未加裝爆閃燈，導致夜間燈光不足、視線受限，他一時未察，當場撞上三角錐障礙物，強烈撞擊讓朱男連人帶車翻倒，機車車頭與左側車身多處受損，腳部也因此挫傷，第二分局警方獲報到場，除立即協助送醫並進行酒測，確認朱男並無飲酒。

    警方隨即調閱監視器畫面，釐清事故過程，並針對施工單位警示不足的部分通報相關主管機關，要求改善；分局長鍾承志提醒，夜間行車時視線受限，駕駛人務必保持安全車速並提高注意力，遇有不明障礙物或施工標誌時應減速慢行，以策安全。

    此外，也呼籲相關施工單位應依規定設置警示燈具與標誌，確保施工區域明顯可辨，以防止類似事故再度發生；根據《道路交通安全規則》第143條，挖掘道路工程必須設置警告標誌，並於夜間加裝警告燈，完工後也應立即清除障礙物，若違反規定，依第82條可處1200至2400元罰鍰。

    朱男機車受損。（民眾提供）

    朱男機車受損。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播