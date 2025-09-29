網路交易淪詐騙陷阱 假買家竟上門騙賣家

有民眾在臉書兜售二手住宿券，結果引來假買家上門詐騙。（圖由投訴人提供）

詐騙手法日新月異，新北市1名劉先生向本報投訴，他在臉書兜售住宿券，買家王小姐佯稱購買，希望透過第三方支付系統「綠界科技」交易，劉先生填寫資料後接獲簡訊，顯示對方已付款，但寄件人未開通「代收款項之提領撥付」，導致對方帳戶資金被凍結，隨後1名「綠界科技」人員來電，要求劉先生按照指示操作網路銀行驗證金流，並儲值指定金額到iPASS MONEY帳戶，劉先生驚覺落入詐騙陷阱，趕快掛斷電話，守住荷包。

劉先生表示，買家王小姐稱匯款沒有保障，需透過第三方支付平台「綠界科技」交易，他下載綠界官方APP後，對方提供網路連結，要求填寫收件人、寄件人等資料，王小姐宣稱已付款9200元，但他收到簡訊，指寄件人未開通「代收款項之提領撥付」，導致對方帳戶有80多萬元資金遭凍結。

隨後1名自稱「綠界科技」客服人員加Line聯繫，說要完成金流驗證，對方帳戶才能解除凍結，劉先生不疑有他，按照指定步驟操作並查詢網路銀行帳戶和餘額，他越想越不對勁，因為一般網路購物使用信用卡交易也沒有這麼複雜，直到對方要求儲值金錢到iPASS MONEY帳戶，他才驚覺受騙，立刻掛斷電話，並求證165反詐騙專線。

此時買家王小姐突然來電，心急表示她的帳戶被凍結，明天無法開店出貨，要求劉先生盡快解決，否則報警提告；劉先生回嗆說自己也會報警，對方稱違反「走私法」要罰3倍，接著怒罵髒話，此時劉先生更確信是詐騙，趕快掛電話並致電銀行客服，幸好保住帳戶裡的錢，事後買家也刪除所有訊息。

根據警政署165打詐儀錶板顯示，今年8月受理詐騙案1萬5296件，財產損失73億4866萬元，其中詐騙手法前5名分別是網路購物、假投資、假交友（投資詐財）、假買家騙賣家、假交友（徵婚詐財）。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

投訴人在網路交易過程接獲簡訊通知，指因寄件人未開通「代收款項之提領撥付」，導致對方帳戶資金被凍結。（圖由投訴人提供）

