    新莊「喪屍」男開車失控 狠撞路邊機車如打保齡球

    2025/09/28 16:38 記者徐聖倫／新北報導
    林男失控撞倒路邊11部機車。（記者徐聖倫翻攝）

    林男失控撞倒路邊11部機車。（記者徐聖倫翻攝）

    35歲林姓男子昨下午2時許開車行經新北市新莊街頭，突然失控撞進路邊機車停車格，11部機車如保齡球瓶全倒，所幸當下沒有路人經過、未造成傷亡。警方獲報趕抵，發現林男表情呆滯、說話不清，另在他的車上搜出「喪屍煙彈」，疑涉毒駕，當場將他逮捕法辦。

    據悉，林男昨下午開車行經新莊區民安西路，突然失控導致汽車不斷右偏行駛，最終撞倒一排停在路邊的機車與微型電動二輪車，才將汽車停下。

    路人見狀趕緊報案，警方趕抵，現場剛好沒有其他人車經過、沒有造成無辜傷亡。警方在林男汽車中搜出含二級毒品依托咪酯的喪屍煙彈與電子煙，當場將他上銬逮捕。

    林男向警方供稱，他當下精神不濟、不小心睡著了，所以才失控撞車；警方懷疑，林男很有可能是吸食喪屍煙彈導致汽車失控，懷疑他毒駕。警詢後依毒品、公共危險等罪嫌，將林男移送法辦。

    林男駕車失控，撞倒路邊11部機車。（記者徐聖倫翻攝）

    林男駕車失控，撞倒路邊11部機車。（記者徐聖倫翻攝）

    警方在林男車上搜出含二級毒品依托咪酯的「喪屍煙彈」。（記者徐聖倫翻攝）

    警方在林男車上搜出含二級毒品依托咪酯的「喪屍煙彈」。（記者徐聖倫翻攝）

    林男被警方逮捕法辦。（記者徐聖倫翻攝）

    林男被警方逮捕法辦。（記者徐聖倫翻攝）

