    首頁 > 社會

    中壢警分局教師節連假執行「雷霆除暴」專案查獲刑案86件

    2025/09/28 13:12 記者李容萍／桃園報導
    中壢警分局教師節連假執行「雷霆除暴」專案查獲刑案86件。（警方提供）

    中壢警分局教師節連假執行「雷霆除暴」專案查獲刑案86件。（警方提供）

    桃園市警察局中壢警分局因應9月27日至29日3天教師節連假，針對轄內重要路段車站及賣場、百貨公司規畫交通疏導崗位，確保返鄉與出遊車潮順暢外，另於9月26日晚間開始結合保安警察大隊、刑事警察大隊及交通警察大隊等優勢警力執行「雷霆除暴專案」擴大臨檢勤務，經統計本週共查獲刑案86件，其中又以詐欺與毒品案件為大宗。

    中壢警分局統計，本週（21至27日）查獲各類案件及人數多，共查獲刑案86件84人，其中以詐欺案件26件26人，以及毒品案件20件22人為大宗，更偵破竊盜11件11人，查獲公共危險9件9人及各類通緝犯15人，還查獲改造手槍3把，成效卓著。

    中壢警分局長林鼎泰表示，警方連續2日共出動141名警力（26日84名、27日57名），規劃臨檢點42處（26日24處、27日18處），並在聯外道路設置路檢點，嚴密查緝可疑人車，以強勢作為展現警方維護治安與交通安全的決心。

    林鼎泰強調，連假期間警方不懈怠，將全力投入交通疏導與治安維護工作，讓民眾能安心出遊、平安返家，並提醒民眾出遊務必遵守交通規則，從事合法休閒活動，安心享受平安假期。

    中壢警分局教師節連假執行「雷霆除暴」專案查獲刑案86件。（警方提供）

    中壢警分局教師節連假執行「雷霆除暴」專案查獲刑案86件。（警方提供）

    中壢警分局教師節連假執行「雷霆除暴」專案查獲刑案86件。（警方提供）

    中壢警分局教師節連假執行「雷霆除暴」專案查獲刑案86件。（警方提供）

