    首頁 > 社會

    台版地面師案外案！新店戶政人員疑收賄查個資 檢調20路搜索

    2025/09/25 18:57 記者王定傳／台北報導
    台北地檢署。（資料照）

    台北地檢署。（資料照）

    檢警調去年破獲全台首見的「台版地面師」偽造遺囑詐騙遺產集團，一審已判決44名被告有罪，檢調持續追查發現，新北市新店戶政事務所王姓女戶政人員，疑收賄接受多家土地開發業者委託，擅查不動產所有人及繼承人戶籍資料；台北地檢署今日指揮調查局台北市調查處兵分20路發動搜索，約談王女及業者共14人，全案朝「貪污治罪條例」行收賄、違反個人資料保護法非法利用個人資料等罪嫌偵辦。

    檢調調查，該集團首腦、全絨不動產公司負責人蔡尚岳，勾結律師兼民間公證人蔡鴻燊、法院書記官、里長、戶政辦事員、員警等公務員，偽造獨居老人代筆遺囑，過戶其不動產牟利，3年期間詐得近1.5億元。

    台北地檢署去年起訴蔡尚岳等44人，一審台北地院今年7月判決，44人都有罪，其中，蔡尚岳判刑14年、蔡鴻燊重判25年、新北地院書記官游立綸判2年8月、新北市永和區永樂里長許政鎧判3年8月、安和里長鄧長安2年6月，台北市員警駱勁達4年、土城戶籍員葉濬誼2年10月。

    據了解，檢方去年行動時，曾約談王女，訊後諭令20萬元交保，經持續追查發現，王女涉嫌從2014年至2024年，疑接受多家土地開發業者委託，查詢不動產所有人及繼承人戶籍資料，作為都更或土地開發之用，至於王女洩漏的戶籍資料、收賄金額，仍在釐清中。

    檢察官今指揮台北處，持法院核發搜索票，搜索王女及13名業者的住居所及園禾、吉田、廣旭等建設開發公司共20處，另約談王女及業者14人調查，全案行、收賄、非法利用個人資料等罪嫌偵辦。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

