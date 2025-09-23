剴剴案》劉彩萱姊妹出庭稱國民法官受媒體影響重判不當 檢反批輕判並應延押

高等法院今（23日）下午首次開庭審理「剴剴案」，提訊保母劉彩萱還押。（記者陳逸寬攝）

2025/09/23 20:59

〔記者楊國文／台北報導〕惡保母劉彩萱、劉若琳姊妹被控凌虐1歲10月大男童「剴剴」致死，台北地院國民法官庭將劉彩萱判處無期徒刑，創下虐童案史上最重刑紀錄，劉若琳判18年徒刑，全案上訴，高院今首度開庭，劉彩萱請求減刑、劉若琳辯稱無罪，劉彩萱的律師還大吐苦水，稱國民法官受媒體報導影響致判決不當，檢方則主張劉若琳明顯參與犯案，一審判刑過輕，並主張劉家姊妹均應延押。下次庭訊定11月10日下午2時30分。

劉彩萱兩姊妹和檢方均上訴高等法院，高院今下午提訊均戴上腳鐐的劉家姊妹開庭，旁聽民眾擠爆高院可容納百人的「總統級」刑專一法庭，另開放延伸法庭供旁聽，其中，關心兒少權益的民進黨女立委郭昱晴特地到場旁聽，格外受到矚目。

劉彩萱一審尾聲當庭痛哭認罪，仍被北院依故意傷害兒童致死等罪重判無期徒刑，但她上訴高院否認「剴剴」的頭部、生殖器等傷勢是她造成，主張北院判她無期徒刑過重，劉若琳則做無罪答辯。

高檢署比照共諜案、重大貪污案模式，罕見派出「3人檢察團隊」蒞庭。高檢署指出，僅針對劉若琳科刑18年過輕，提起上訴，劉若琳明知「剴剴」受綑綁等受虐情形，卻將「剴剴」放回水桶3次，並曾分享犯罪成果照片給劉彩萱，明顯參與本案犯罪，應屬共同正犯，並預見「剴剴」受虐傷害、甚至死亡結果。

劉家姊妹庭訊幾乎都委由辯護律師答辯；劉彩萱的律師指稱，不僅「剴剴」頭部等處傷勢並非劉彩萱造成，她有照顧「剴剴」、餵他喝牛奶、吃藥，且無前科，國民法官受到媒體錯誤資訊影響，判決有失公允，一審判她無期徒刑過重。

劉若琳律師對劉若琳被判決有罪，全部上訴，律師主張，北院認定劉若琳、劉彩萱有犯意聯絡、應可預見「剴剴」傷重死亡，均違反經驗法則和論理法則，亦對鑑定人的公正性存疑，犯罪事實認定有誤，並將矛頭指向檢方稱，當初檢方對若琳求刑，就是求刑16年至18年，「怎麼一審判刑18年，檢方還認定判太輕？」，批評檢方根本是濫行上訴。

法官詢問檢辯雙方有無開啟修復式司法（即和解）的意願或可能性？不過，被害人家屬的律師方面斬釘截鐵表示，被告還未認罪，那有進行修復式司法的可能。

庭訊尾聲，高院考量劉彩萱、劉若琳的羈押期將於9月30日屆滿，訊問2女對延長羈押有無意見？劉家姊妹均稱沒有意見，不過，高檢署指稱劉家姊妹的羈押原因尚未消滅，建請高院續押；被害人家屬的律師亦主張應續押2女。

北院判決指出，劉彩萱、劉若琳姊妹皆為專業保母，自2023年9月4日至12月23日晚間剴剴送醫為止，先由劉若琳以不明物體刮傷剴剴的頸部，再由劉彩萱以徒手或持物品毆打、捏拉耳朵、從後推倒撞地等方式傷害剴剴，並以毛巾綑綁、口罩蒙眼方式，限制剴剴的行動自由，劉彩萱還同時拍照傳送給劉若琳。

劉彩萱並命令剴剴裸體僅穿尿布罰站、洗冷水澡、在廁所內灌食不足每日營養需求的隔夜菜，姊妹並曾將剴剴綑綁後放入桶子裡，以裸體僅著尿布躺臥在地上、不得變換姿勢；見剴剴日益瘦弱且有外傷，兩女均未積極帶他去就醫治療，終致剴剴營養不良、身體衰弱，全身至少42處虐待性傷勢，還得了憂鬱症，終至於同年12月24日凌晨因低血溶性休克死亡。

北院國民法官庭今年4、5月間連續3週密集開庭10天，參酌解剖、兒科、精神醫學等鑑定報告，認定剴剴全身有42處傷勢、患憂鬱症等心理疾病，確實是遭劉彩萱綑綁、長時間罰站、凌虐、毆打所致，終因組織細胞血液灌流不足、血管塌陷終致死亡。

國民法官庭判決痛批劉彩萱以虐為樂，動輒對無反抗能力的剴剴施暴凌虐，使無辜的剴剴長期遭受身體疼痛及饑餓終致死亡而無可挽回，且她直到在證據調查幾近完畢時，才坦承部分犯行，無助於釐清事實、節省刑事司法成本上，迄未與死者家屬達成和解、取得宥恕，故量處無期徒刑。

至於劉若琳，國民法官庭認為，她雖非主要照顧者，但未阻止姊姊施虐，反而附和、迎合、鼓吹姊姊施虐，視為共同正犯，重判18年。劉家姐姊和檢方均上訴高等法院。

高等法院今（23日）下午首次開庭審理「剴剴案」，提訊保母劉若琳還押。（記者陳逸寬攝）

