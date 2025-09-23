彰化泳池家族為錢反目！弟分產1700萬嫌少 盜公款85萬結果慘了

蕭姓男子不滿分產結果，竟盜公款85萬，被判5月徒刑。（記者陳冠備攝）

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣一處知名游泳池由蕭姓家族五兄弟共同出資經營，兄弟齊心創業數十年，卻在收攤分產後因錢反目。排行老四的78歲蕭男分產1700萬最多仍不滿，竟趁家人不注意盜走公款存摺與印章，偽造憑條盜領85萬元。彰化地方法院審理後，依行使偽造私文書罪判處5月徒刑，可易科罰金15萬元，並沒收犯罪所得。

判決書指出，1987年間，蕭家五兄弟共砸下約2400萬元，在南彰化某知名景點設立游泳池，蕭男與大哥、老五等人各出資600萬元，不過由大哥負責經營。游泳池曾是地方熱門戲水點，但受少子化與經營壓力影響，2020年3月宣布歇業，隨後賣地所得逾5000萬元，五人分產，其中蕭男分得1700餘萬元最多，大哥約1098萬元，老五656萬餘元。

不過，蕭男認為自己「付出最多」，主張應分得七成資產，還聲稱早年曾墊付100萬元救急。家人不接受，雙方嫌隙日深。2022年10月，大哥要擔任會計的妹妹前往農會領5000元祭品費時，蕭男竟趁大家不注意時，將放在桌上的存摺與印章竊走，並持偽造取款憑條臨櫃領出85萬元，匯入自己帳戶。

庭訊中，蕭男辯稱，當天大哥曾用手勢暗示存摺，等同默許他領回當年墊付的錢，因此先提領20萬元現金，再匯65萬元至個人帳戶。

不過大哥反駁，帳戶屬五兄弟共有，僅能用於家族或公務，當天僅為祭品支出，不可能默許私領。小妹及老五也作證，泳池確曾貸款，但最後尾款僅剩70萬元，由蕭男與老五各墊付35萬元，且在土地分款時已歸還；老五則證稱，當年借貸300萬元是以他名義承擔，與蕭男無關。

法官審酌，帳戶為共有財產，任何動用均須全體同意，蕭男在無授權情況下竊取存摺與印章，又以偽造憑條提領，其辯詞不足採信。依行使偽造私文書罪判刑5月，得易科罰金15萬元，並沒收不法所得85萬元。

據了解，蕭氏家族早年靠非洲貿易致富，由大哥負責出貨，蕭男與老五在海外賣貨，賺來的錢回鄉投資遊樂事業，未料游泳池歇業後，分產爭議引爆心結。蕭男還曾多次到大哥家抗議示威，大哥因此在去年抑鬱而終，出殯當天，蕭男仍舉牌在靈堂外抗議，家族情誼蕩然無存，令人不勝唏噓。

