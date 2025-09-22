為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    宜蘭南澳清潔隊員徵選 鄉民10萬賄賂鄉長被拒、兒子列備取

    宜蘭南澳鄉清潔隊員徵選，鄉民拿10萬元意圖行賄，被鄉長李勝雄（如圖）拒絕。（記者江志雄攝）

    宜蘭南澳鄉清潔隊員徵選，鄉民拿10萬元意圖行賄，被鄉長李勝雄（如圖）拒絕。（記者江志雄攝）

    2025/09/22 18:33

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣南澳鄉公所去年底辦理清潔隊員徵選，柳姓鄉民的次子也有報名，在結果公布前，他準備10萬元涉嫌賄賂鄉長李勝雄，盼協助兒子順利錄取，但李拒絕收受並退回，柳男案發後自首，一審獲免刑，扣案的10萬元沒收。

    據了解，南澳鄉公所去年12月辦理清潔隊員徵選作業，分成甲、乙、丙等3個組別，柳男次子報名的乙組，正取4人、備取2人，柳男行賄未果後，鄉公所公布榜單，他的兒子名列備取二，未獲錄取。李勝雄今天（22日）受訪時指出，此事證明南澳鄉清潔隊員徵選公開透明，一切依法行政。

    判決指出，被告柳姓男子與李勝雄是曾有公務往來的朋友，柳男次子去年底報名南澳鄉清潔隊員徵選乙組考試，完成體能測驗及面試後，結果尚未公告之際，柳男為使兒子順利錄取，12月24日晚間到南澳鄉長宿舍造訪李勝雄，2人討論話題談及清潔隊員徵選，離去前拿出10萬元賄賂李勝雄。

    李勝雄見狀後拒絕收受，並將現金退回，柳男趁李勝雄未注意時，把現金置於門邊桌上置物籃底下後離開，李勝雄隔天清晨發現，通知清潔隊取走交還柳男，柳男隨即主動向宜蘭地檢署自首，交出10萬元賄款扣案，全案由檢察官偵查起訴。

    宜蘭地方法院承審法官審酌相關事證，認定犯行明確，當事人也坦承不諱，柳男非公務員犯對於公務員不違背職務行為行求賄賂罪，但自首免除其刑。柳男因此逃過牢獄之災。

    圖 圖
    圖 圖
