為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    9/19 大樂透、今彩539頭獎摃龜 中秋加碼百萬獎項開20組

    9月19日開獎的第114000089期大樂透、第114000228期今彩539頭獎均摃龜。（本報合成）

    9月19日開獎的第114000089期大樂透、第114000228期今彩539頭獎均摃龜。（本報合成）

    2025/09/19 22:25

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕9月19日開獎的第114000089期大樂透、第114000228期今彩539頭獎均摃龜。而大樂透中秋加碼100組100萬元開出20組。

    第114000089期大樂透中獎號碼「14、17、26、36、38、41，特別號：08」。頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共50注中獎，每注可得5萬436元；肆獎共121注中獎，每注可得1萬3398元；伍獎共2303注中獎，每注可得2000元；陸獎共3576注中獎，每注可得1000元；柒獎共3萬7567注中獎，每注可得400元；普獎共4萬1569注中獎，每注可得400元。

    第114000089期49樂合彩中獎號碼為「14、17、26、36、38、41」。四合共1注中獎，每注可得20萬元；三合共64注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2651注中獎，每注可得1250元。

    第114000228期今彩539中獎號碼為「02、11、22、24、31」。頭獎摃龜；貳獎共245注中獎，每注可得2萬元；參獎共7418注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬5203注中獎，每注可得50元。

    第114000228期39樂合彩中獎號碼為「02、11、22、24、31」。四合摃龜；三合共356注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬4243注中獎，每注可得1125元。

    第114000228期3星彩中獎號碼為「443」。壹獎共76注中獎，每注可得10000元。

    第114000228期4星彩中獎號碼為「9709」。壹獎共17注中獎，每注可得10萬元。

    大樂透中秋加碼100組100萬元開出20組，總中獎注數24注，其中17組為單注中獎、各得獎金100萬元，2組為2注均分、各得50萬元，1組為3注均分、各得33萬餘元。台彩說，大樂透中秋加碼100萬獎項尚有71組未開出，將於下期（23日）繼續加開。

    相關連結請見︰

    大樂透中秋加碼「100組100萬」號碼組合對中情形

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

    大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

    大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播