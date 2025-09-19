9/19 大樂透、今彩539頭獎摃龜 中秋加碼百萬獎項開20組

9月19日開獎的第114000089期大樂透、第114000228期今彩539頭獎均摃龜。（本報合成）

〔即時新聞／綜合報導〕9月19日開獎的第114000089期大樂透、第114000228期今彩539頭獎均摃龜。而大樂透中秋加碼100組100萬元開出20組。

第114000089期大樂透中獎號碼「14、17、26、36、38、41，特別號：08」。頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共50注中獎，每注可得5萬436元；肆獎共121注中獎，每注可得1萬3398元；伍獎共2303注中獎，每注可得2000元；陸獎共3576注中獎，每注可得1000元；柒獎共3萬7567注中獎，每注可得400元；普獎共4萬1569注中獎，每注可得400元。

第114000089期49樂合彩中獎號碼為「14、17、26、36、38、41」。四合共1注中獎，每注可得20萬元；三合共64注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2651注中獎，每注可得1250元。

第114000228期今彩539中獎號碼為「02、11、22、24、31」。頭獎摃龜；貳獎共245注中獎，每注可得2萬元；參獎共7418注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬5203注中獎，每注可得50元。

第114000228期39樂合彩中獎號碼為「02、11、22、24、31」。四合摃龜；三合共356注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬4243注中獎，每注可得1125元。

第114000228期3星彩中獎號碼為「443」。壹獎共76注中獎，每注可得10000元。

第114000228期4星彩中獎號碼為「9709」。壹獎共17注中獎，每注可得10萬元。

大樂透中秋加碼100組100萬元開出20組，總中獎注數24注，其中17組為單注中獎、各得獎金100萬元，2組為2注均分、各得50萬元，1組為3注均分、各得33萬餘元。台彩說，大樂透中秋加碼100萬獎項尚有71組未開出，將於下期（23日）繼續加開。

