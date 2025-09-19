獨家》起底美濃大峽谷「機具幫」成員 手段凶殘曾打斷記者雙手雙腳

檢警追查美濃大峽谷幕後黑手，正涉法釐清案件全貌。（記者李惠洲攝）

2025/09/19 12:24

〔記者黃佳琳／高雄報導〕檢警偵辦美濃大峽谷案，發現除了有藍營民代和家屬負責操盤「地主集團」，還結合綠營民代椿腳調派怪手、砂石車等機具；據了解，該名大椿腳早年曾與台灣時報江姓記者（已過世）有私仇，竟派人打斷江男雙手雙腳，當時立委邱議瑩第一時間出來聲援江姓記者，與該名樁角交惡，此次高雄市長初選，該名椿腳也不挺邱，改挺民進黨其他參選人。

美濃大峽谷案引發藍綠政治攻防，檢警追查後發現，偵辦盜挖及回填廢棄物可分為兩條方向，一是地主、二是機具。知情者指出，地主部分，幕後黑手是與藍營有關的民代和家屬負責操盤，而機具部分，則是由綠營民代的前夫與地方椿腳合作引入。

請繼續往下閱讀...

據了解，該名綠營民代的前夫和地方椿角都熱心參與政治事務，地方椿腳曾於2012年間，與台灣時報主跑旗山、美濃地區的江姓記者有私仇，江姓記者被地方椿腳派人打斷雙手雙腳，江姓記者被打後在醫院傳訊給邱議瑩，邱議瑩PO文曝出此事並譴責暴力，沒想到竟惹來地方椿腳不滿，雙方漸行漸遠。

此次民進黨有4位立委有意角逐高雄市長寶座，其中一位參選人在地方人士引薦下，認識該名地方椿腳和民代，地方椿腳這一派人馬於是不再挺邱議瑩，幫另組參選人佈局大旗美地區的選票；隨著檢警深入追查，幕後黑手逐漸浮上檯面，也透過案情逐步釐清究竟是誰在破壞美濃的好山好水。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法