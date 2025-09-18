獨家》農曆七月恆春半島不平靜 墾丁某旅宿一對男女尋短

恆春半島近期連三起疑似尋短案件。圖為日前女子喪命地點。（資料照，記者蔡宗憲攝）

2025/09/18 14:50

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕農曆七月還沒過完，恆春半島近日卻籠罩一層陰霾，連環意外接二連三，讓當地居民與遊客心頭一沉。先是大灣海域一名女子與男友吵架後殞命，接著車城河堤傳出軍人尋短，今天下午墾丁某旅宿內更傳出一對男女疑似攜手走上絕路，目前兩人皆呈命危狀態，分別被緊急送往恆春兩家醫院搶救，詳細原因仍待進一步釐清。

今天下午2時許，墾丁附近一間旅宿一對30多歲男女入住後，房內異常安靜且有怪味，經報案後，赫見兩人倒地不起，目前男女分送恆春兩家醫院，恆春警方封鎖現場，正調閱監視器，初步排除他殺，但詳細原因仍待進一步調查。

上週末，台中一對情侶南下墾丁度假，本想在白沙灣沙灘浪漫一夏，誰知酒後入睡後，女方獨自外出，隔日清晨竟被路人發現陳屍大灣路八寶公主廟附近沙灘，死者身分經確認為36歲女子；接著，車城鄉河堤又傳悲劇，一名現役軍人疑因壓力爆發，昨晨在河邊尋短身亡。加上今天的男女疑似尋短，已經是近期第三起。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

