為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    獨家》農曆七月恆春半島不平靜 墾丁某旅宿一對男女尋短

    恆春半島近期連三起疑似尋短案件。圖為日前女子喪命地點。（資料照，記者蔡宗憲攝）

    恆春半島近期連三起疑似尋短案件。圖為日前女子喪命地點。（資料照，記者蔡宗憲攝）

    2025/09/18 14:50

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕農曆七月還沒過完，恆春半島近日卻籠罩一層陰霾，連環意外接二連三，讓當地居民與遊客心頭一沉。先是大灣海域一名女子與男友吵架後殞命，接著車城河堤傳出軍人尋短，今天下午墾丁某旅宿內更傳出一對男女疑似攜手走上絕路，目前兩人皆呈命危狀態，分別被緊急送往恆春兩家醫院搶救，詳細原因仍待進一步釐清。

    今天下午2時許，墾丁附近一間旅宿一對30多歲男女入住後，房內異常安靜且有怪味，經報案後，赫見兩人倒地不起，目前男女分送恆春兩家醫院，恆春警方封鎖現場，正調閱監視器，初步排除他殺，但詳細原因仍待進一步調查。

    上週末，台中一對情侶南下墾丁度假，本想在白沙灣沙灘浪漫一夏，誰知酒後入睡後，女方獨自外出，隔日清晨竟被路人發現陳屍大灣路八寶公主廟附近沙灘，死者身分經確認為36歲女子；接著，車城鄉河堤又傳悲劇，一名現役軍人疑因壓力爆發，昨晨在河邊尋短身亡。加上今天的男女疑似尋短，已經是近期第三起。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播