疑偽造「台灣最難掛」名醫影片 賣活絡油詐騙

大林慈濟醫院醫師呂紹睿遭冒名賣活絡油。（擷取自臉書影片）

2025/09/13 07:48

〔記者林宜樟／嘉義報導〕國內關節名醫、嘉義縣大林慈濟醫院關節中心主任呂紹睿，長期推動膝關節保護，全國各地有許多病患求診，有人甚至要等1年才看到診；但呂紹睿因名氣響亮，遭詐騙集團冒名在臉書張貼影片，竟偽造他的影像及話語推薦「古法活絡油」，超過百名網友回覆想購買；大林慈濟醫院強調，呂紹睿從未代言任何產品，請民眾切勿上當受騙。

詐騙影片疑似用AI製作影片，有呂紹睿影像講解，自稱是台灣最難掛的骨醫，用8年時間證明用中醫治好關節炎，走遍台灣，虧掉上千萬，才有這款活絡油，還稱動了西醫和資本家的利益，一直被抹黑和打壓，民眾花大錢用西藥，也不願意使用古法活絡油，還說為了要讓民眾相信這款活絡油，賭上自己的信譽，抹不好風濕關節炎，他退出中醫界。

詐騙集團帳號則在影片下方留言購買網址和連結，許多網友留言「怎麼購買？」，還有網友留言購買產品效果好，該詐騙帳號都會一一回覆，疑有不少人上當受騙。

大林慈濟醫院強調，呂紹睿醫師沒有代言任何產品，有關呂紹睿醫師正確的訊息，可上臉書粉專「膝關節健康促進中心」，或是YouTube「踏腳石」頻道瞭解。

