為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    疑偽造「台灣最難掛」名醫影片 賣活絡油詐騙

    大林慈濟醫院醫師呂紹睿遭冒名賣活絡油。（擷取自臉書影片）

    大林慈濟醫院醫師呂紹睿遭冒名賣活絡油。（擷取自臉書影片）

    2025/09/13 07:48

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕國內關節名醫、嘉義縣大林慈濟醫院關節中心主任呂紹睿，長期推動膝關節保護，全國各地有許多病患求診，有人甚至要等1年才看到診；但呂紹睿因名氣響亮，遭詐騙集團冒名在臉書張貼影片，竟偽造他的影像及話語推薦「古法活絡油」，超過百名網友回覆想購買；大林慈濟醫院強調，呂紹睿從未代言任何產品，請民眾切勿上當受騙。

    詐騙影片疑似用AI製作影片，有呂紹睿影像講解，自稱是台灣最難掛的骨醫，用8年時間證明用中醫治好關節炎，走遍台灣，虧掉上千萬，才有這款活絡油，還稱動了西醫和資本家的利益，一直被抹黑和打壓，民眾花大錢用西藥，也不願意使用古法活絡油，還說為了要讓民眾相信這款活絡油，賭上自己的信譽，抹不好風濕關節炎，他退出中醫界。

    詐騙集團帳號則在影片下方留言購買網址和連結，許多網友留言「怎麼購買？」，還有網友留言購買產品效果好，該詐騙帳號都會一一回覆，疑有不少人上當受騙。

    大林慈濟醫院強調，呂紹睿醫師沒有代言任何產品，有關呂紹睿醫師正確的訊息，可上臉書粉專「膝關節健康促進中心」，或是YouTube「踏腳石」頻道瞭解。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播