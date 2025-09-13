為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    合資養地4年飆上億出售 好友竟偽造交易契約私吞獲利

    2025/09/13 07:22

    〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市林姓男子2017年邀方姓友人共同出資購買高雄市875.7坪土地，將土地登記在林男兒子名下，雙方約定將來轉售時，依照出資比例分配利潤，2021年12月出資85%林男，私下找到土地買家，以1.1億元高價售出，林竟不顧情誼偽造土地交易契約書暗槓方男386萬元獲利，遭方男獲悉怒告偽造文書，雙方經多年達成調解，林判刑8月，緩刑4年。可上訴。

    判決指出，被告林男2017年邀方姓友人共同出資購買高雄市共11筆合計875.7坪土地，約定登記在林男之子名下（所涉行使偽造私文書等罪嫌，業經檢察官為不起訴處分），如將來轉售，再依照出資比例分配利潤。方男依出資比例15%匯轉包括利息共計587萬餘元至林男之子帳戶。

    嗣林男於2021年12月將此案土地以1億1034萬餘元出售，方得知土地出售後，要求林提供本案土地之不動產買賣契約書，以計算合夥人可分得之利潤。林竟擅自偽刻印章，偽造不動產買賣契約書，拉低出售價格改為8千459萬元。致方男同意依該金額計算利潤，而詐得386萬餘元之不法利益。

    橋頭地院審理，被告於偵查階段均否認犯行，至法院審理時始坦承犯行，業與告訴人成立調解並履行賠償條件完畢，依偽造私文書等罪判處徒刑8月，緩刑4年。

