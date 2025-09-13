女被指惡鄰遭訴請遷離 張貼住戶起訴書慘了

吳女不滿被指惡鄰居，涉嫌張貼住戶起訴書，被高雄高分院更審判罪。（記者鮑建信攝）

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市吳姓女子被大樓主任以「惡鄰居條款」訴請遷離，涉嫌兩度在大廳和電梯張貼住戶起訴書和影本，被高等法院高雄分院更審依違反個資法，併處易科刑3月。

據了解，吳女與黃姓、謝姓男子等人，均為鳳山區某大樓住戶，彼此間素有嫌隙。2022年5月17日上午，吳女將黃等人涉嫌對她動粗、辱罵的起訴書，張貼在大樓大廳和電梯公布欄，內有黃等個資。

不久，起訴書被管委會副理取下後，吳女在傍晚又將起訴書影本，重新貼在公布欄。案經黃、謝訴請高雄地檢署偵查、起訴。

高雄地院和高雄高分院認定吳女觸犯兩罪，依違反個人資料保護法，各處有期徒刑2月，併執行刑3月，如易科罰金，以1000元折算1日，但吳女不服上訴，經最高法院撤銷發回。

吳女指出，大樓蘇姓主委以「惡鄰條款」訴請強制她離去，甚至在公布欄本審先判，指控是惡鄰，她提出起訴書為增進公共利益，並澄清主委不實指控，否認犯行。

更一審開庭調查，吳女張貼書類，卻未遮蔽姓名、身分證、住址等個資，仍認定有罪，維持原審刑度，尚未定案。至於「惡鄰條款」遷離官司，高雄高分院民事庭判決吳女勝訴定讞，不必搬家。

