為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    深夜入侵女屋主家 男子被逮喊冤：突然想擤鼻涕

    鄭姓男子深夜闖女屋主家中翻找，辯稱只是找衛生紙擤鼻涕。法院認定已著手竊盜未遂。（記者王捷攝）

    鄭姓男子深夜闖女屋主家中翻找，辯稱只是找衛生紙擤鼻涕。法院認定已著手竊盜未遂。（記者王捷攝）

    2025/09/13 06:37

    〔記者王捷／台南報導〕鄭姓男子前年深夜潛入民宅，被女屋主驚覺後逃離，事後辯稱沒要偷東西，只是臨時想上廁所，拿手機燈找衛生紙擤鼻涕。但台南地方法院認為行為已經著手竊盜但未得逞，依侵入住宅竊盜未遂罪判刑5月。

    2023年11月間，鄭男推開陳姓女屋主未上鎖的一樓大門進入住宅，持手機手電筒照明，在一、二樓四處搜尋。陳女聽到異聲起身查看，才讓鄭男匆忙逃出。警方獲報後展開調查，調閱監視器影像截圖28張，確認他先騎機車抵達現場，再步行進入屋內搜找物品。

    鄭男在警詢時承認有進屋，但否認竊盜，辯解是要上廁所找衛生紙，法院卻認定此說法與事實不符，因他半夜進入他人住宅翻找，已顯示竊盜犯意。雖然並未竊得財物，屬於未遂，但仍構成侵入住宅竊盜未遂罪。

    南院審理時補充，檢方起訴書原載「意圖為自己不法之所有」，應該還要加入補充鄭男是「基於侵入住宅竊盜之犯意」，並增列「被告於本院訊問程序之自白」作為佐證。

    法官在量刑理由中強調，鄭男不思正當謀生，任意闖入住宅，危害他人居住安寧，缺乏尊重財產權的觀念，雖然竊盜未得逞，且他在庭上認罪態度尚可，但審酌他過去已有數次竊盜與加重竊盜前科，顯示未能汲取教訓。法院綜合犯罪動機、手段與所生危害，判處有期徒刑5月，並諭知可易科罰金的折算標準。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播