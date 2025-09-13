深夜入侵女屋主家 男子被逮喊冤：突然想擤鼻涕

鄭姓男子深夜闖女屋主家中翻找，辯稱只是找衛生紙擤鼻涕。法院認定已著手竊盜未遂。（記者王捷攝）

2025/09/13 06:37

〔記者王捷／台南報導〕鄭姓男子前年深夜潛入民宅，被女屋主驚覺後逃離，事後辯稱沒要偷東西，只是臨時想上廁所，拿手機燈找衛生紙擤鼻涕。但台南地方法院認為行為已經著手竊盜但未得逞，依侵入住宅竊盜未遂罪判刑5月。

2023年11月間，鄭男推開陳姓女屋主未上鎖的一樓大門進入住宅，持手機手電筒照明，在一、二樓四處搜尋。陳女聽到異聲起身查看，才讓鄭男匆忙逃出。警方獲報後展開調查，調閱監視器影像截圖28張，確認他先騎機車抵達現場，再步行進入屋內搜找物品。

鄭男在警詢時承認有進屋，但否認竊盜，辯解是要上廁所找衛生紙，法院卻認定此說法與事實不符，因他半夜進入他人住宅翻找，已顯示竊盜犯意。雖然並未竊得財物，屬於未遂，但仍構成侵入住宅竊盜未遂罪。

南院審理時補充，檢方起訴書原載「意圖為自己不法之所有」，應該還要加入補充鄭男是「基於侵入住宅竊盜之犯意」，並增列「被告於本院訊問程序之自白」作為佐證。

法官在量刑理由中強調，鄭男不思正當謀生，任意闖入住宅，危害他人居住安寧，缺乏尊重財產權的觀念，雖然竊盜未得逞，且他在庭上認罪態度尚可，但審酌他過去已有數次竊盜與加重竊盜前科，顯示未能汲取教訓。法院綜合犯罪動機、手段與所生危害，判處有期徒刑5月，並諭知可易科罰金的折算標準。

