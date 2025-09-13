越南女背債來台喊被迫換工作 五花馬拿三份文件勝訴

越南籍葉女在五花馬任作業員，聲稱遭仲介施壓簽轉出文件，被迫離職。法院依三份簽名與翻譯在場認屬合意終止，駁回確認僱傭關係與資遣費請求。（記者王捷攝）

〔記者王捷／台南報導〕越南籍葉姓女子在五花馬當食品作業員，聲稱做了3年突然被告知「公司不要妳了」，她籌了6000美元才來台灣，只能被迫換工作。台南地方法院審理，葉女簽了三份終止契約文件，且有翻譯在場，駁回告訴。

葉女2021年1月起受僱於五花馬國際行銷公司，擔任食品作業員。她表示，赴台前家人用土地房子借了很多錢，還向親友借了一點，籌了6000美元給仲介，才能來台灣工作。

但是葉女認為，她完成3年契約後要續約，當日公司透過仲介翻譯轉達「公司不要妳了」，還說不簽文件隔天就要返國。她認為是在壓力下被迫簽署轉出相關書面，提告請求確認僱傭關係存在，並要求回復工作與補發工資，備位則請求資遣費與預告工資共11萬2500元。

公司則主張，葉女工作態度與情緒控管不佳，經常與同事無法配合，去年8月間，又因爭執情緒失控丟置籃子，公司於是請仲介進場協調，葉女當場表示不想繼續做，要求轉換雇主，公司尊重其意願，同意合意終止勞動契約。

法院審酌，公司送交勞動力發展署的說明函寫明「因工作不適任，雙方同意轉出」；另有中越雙語的轉換雇主證明書，勾選「不可歸責於外國人」並記載契約自當日起終止。三份文件都有葉女簽名，也有越文說明與翻譯在場，法院認為內容不艱澀，意思表示清楚，屬於合意終止。

葉女聲請傳喚仲介與翻譯作證受到壓力，但法院認無調查必要，認定雙方契約已終止，先位、備位請求均失去基礎，判決駁回，訴訟費用由葉女負擔。

