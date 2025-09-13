為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    北市公館圓環路口改善工程啟動　地下道走入歷史

    2025/09/13 01:39

    〔中央社〕隨著工程車駛入羅斯福路公車專用地下道，台北市公館圓環昨天深夜11時35分正式啟動路口改善工程，抗議民眾持續宣講至深夜，雖一度發生推擠，警方仍採取柔性勸導，未強制驅離。

    考量羅斯福路、基隆路口的公館圓環連續7年都是台北市肇事熱點第1名，台北市長蔣萬安3月宣布，將拆除圓環並填平地下道，改為正交路口。

    台北市工務局新建工程處規劃，羅斯福路與基隆路口交通安全改善工程分為2階段，首階段預計44天，進行人行地下道及車行地下道分層封填，在上午8時至晚間6時、晚間11時至隔天上午6時的交通離峰時段進行。

    第2階段預計花費21天，拆除公館圓環地上設施及平面道路刨鋪，此階段將在晚間11時至隔天上午6時施工，並佔用羅斯福路外側一車道，白天維持既有車道通行。

    為呼籲市府停止施工、重啟協商，行人零死亡推動聯盟等團體昨天晚間7時集結至現場抗議，原先申請集會遊行時間至晚間10時，但直到今天凌晨0時仍有民眾持麥克風宣講，並與警方對峙、呼籲停止施工，警方則持續採柔性勸導方式，未強制驅離。

    在警方協助下，工程車昨天晚間11時35分駛入羅斯福路公車專用地下道，接著將兩側出入口封閉，象徵工程正式啟動、地下道走入歷史，抗議民眾則在今天凌晨0時30分左右散去。

    台北市交通局長謝銘鴻接受媒體電訪表示，民眾的聲音市府都聽到了，但仍堅持以安全為第一優先考量，市府將努力在65天以內如期如質地完工，相信屆時道路環境將截然不同，大大降低車流交織並提升安全性。

    他說，施工期間若造成民眾不便，請大家體諒，而為盡量降低對用路人的影響，除與新北市保持聯繫外，尖峰時段羅斯福路將延長綠燈秒數，同時持續監控車流量以即時因應，警方也會加強違規取締及交通疏導。（編輯：徐睿承）1140913

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播