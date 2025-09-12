9/12 大樂透3.1億頭獎落台中 今彩539頭獎在台中、台南

9月12日開獎的第114000087期大樂透開出1注；第114000222期今彩539頭獎開出2注。（本報合成）

2025/09/12 22:24

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕9月12日開獎的第114000087期大樂透開出1注，由台中市中區篤行路19-1號1樓「旺萊旺彩券行」開出；第114000222期今彩539頭獎開出2注，分別由台中市大里區中新里中興路二段214號「爆米發彩券行」、台南市西港區慶安里中山路313號1樓「鯉龍發商行」開出。

第114000087期大樂透中獎號碼「02、03、04、11、15、41，特別號：26」。頭獎共1注中獎，可得3億1522萬4722元；貳獎共1注中獎，可得463萬6120元；參獎共63注中獎，每注可得3萬7219元；肆獎共164注中獎，每注可得9191元；伍獎共3109注中獎，每注可得2000元；陸獎共3773注中獎，每注可得1000元；柒獎共3萬6211注中獎，每注可得400元；普獎共5萬2212注中獎，每注可得400元。

第114000087期49樂合彩中獎號碼為「02、03、04、11、15、41」。四合共5注中獎，每注可得20萬元；三合共110注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3964注中獎，每注可得1250元。

第114000222期今彩539中獎號碼為「09、12、16、26、34」。頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共221注中獎，每注可得2萬元；參獎共6860注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬2793注中獎，每注可得50元。

第114000222期39樂合彩中獎號碼為「09、12、16、26、34」。四合共4注中獎，每注可得21萬2500元；三合共211注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8629注中獎，每注可得1125元。

第114000222期3星彩中獎號碼為「512」。壹獎共115注中獎，每注可得5000元。

第114000222期4星彩中獎號碼為「0861」。壹獎共10注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

