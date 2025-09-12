為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    獨家》竹北「地獄路口」10秒5車闖紅燈 女騎士慘遭最後一台擊落重傷

    綠燈卻仍停等在二八六巷口的女騎士，等了四輛車通過路口才往前騎，不料卻與第五輛闖紅燈的轎車發生碰撞。（民眾提供）

    綠燈卻仍停等在二八六巷口的女騎士，等了四輛車通過路口才往前騎，不料卻與第五輛闖紅燈的轎車發生碰撞。（民眾提供）

    2025/09/12 23:30

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣驚見「地獄路口」！竹北市環北路一段台元科技園區前方與286巷路口，日前上班時段發生車禍，調閱監視器畫面赫見，短短10秒鐘竟有一連5輛轎車闖紅燈，害明明是綠燈、卻仍停等在巷口的女騎士遲遲無法通過，等了4輛車通過才往前騎，不料卻與第5輛闖紅燈的轎車發生碰撞，重傷送醫住院治療中；對此，新竹縣政府說，此路段已研擬整體改善方案，對於闖紅燈等交通違規，警方也將加強巡查取締。

    竹北市民代表陳禹同說，接獲市民反映，環北路一段與269巷、286巷、惟馨街、台元一街的大路口雖然設有紅綠燈，卻常見車輛闖紅燈，號誌形同虛設。本月6日發生車禍，畫面清楚顯示紅燈時仍有多輛車違規通行，對用路人的安全造成嚴重威脅。他呼籲縣府正視，建議加裝闖紅燈自動取締照相設備，有效遏止違規行為。

    從影片顯示，約莫短短10秒鐘，一連有5輛轎車行駛左轉專用道，無視紅燈未減速直行通過路口；而騎機車停等在286巷口的50歲邱姓女子，等4輛車通過路口之後往前騎，不幸與第5輛闖紅燈的轎車發生碰撞。

    有民眾說，環北路複雜大路口就在台元科技園區前方，大路口設有2組交通號誌，但2組號誌沒有連動，且相距120公尺，尖峰時段車多且車速快，事故頻傳，險象環生，讓機車族和腳踏車族經過都很緊張。

    民代質疑，事故當時路口3支監視器竟然全部故障，警方不得不向民間調閱影像。警察局說，環北路一段286巷口監視器，因交旅處執行號誌更新拆遷工程，7月27日至9月7日施工期間，監視器暫停，9月8日下午2點40分才恢復使用。

    交通旅遊處處長陳盈州說，兩組交通號誌未連動，是為供台元出來往北車流使用。已針對該處路段研擬整體改善方案，規劃將環北路的中央分隔島和分向限制線延伸，惟馨街僅准右轉，並於兩處巷道前調整行人穿越線、增設行人庇護島等，將兩組號誌減為一組，簡化路口。將儘快與路權單位竹北市公所溝通後執行改善。

    監視器影像顯示，女騎士停等在巷口，第1輛闖紅燈的轎車。（民眾提供）

    監視器影像顯示，女騎士停等在巷口，第1輛闖紅燈的轎車。（民眾提供）

    監視器影像顯示，女騎士停等在巷口，第2輛闖紅燈的轎車。（民眾提供）

    監視器影像顯示，女騎士停等在巷口，第2輛闖紅燈的轎車。（民眾提供）

    監視器影像顯示，女騎士停等在巷口，第3輛闖紅燈的轎車。（民眾提供）

    監視器影像顯示，女騎士停等在巷口，第3輛闖紅燈的轎車。（民眾提供）

    監視器影像顯示，女騎士停等在巷口，第4輛闖紅燈的轎車。（民眾提供）

    監視器影像顯示，女騎士停等在巷口，第4輛闖紅燈的轎車。（民眾提供）

    市民反映，竹北市環北路一段與二六九巷、二八六巷、惟馨街、台元一街的複雜大路口，雖然設有紅綠燈，卻常見車子闖紅燈，號誌形同虛設。（記者廖雪茹攝）

    市民反映，竹北市環北路一段與二六九巷、二八六巷、惟馨街、台元一街的複雜大路口，雖然設有紅綠燈，卻常見車子闖紅燈，號誌形同虛設。（記者廖雪茹攝）

    熱門推播