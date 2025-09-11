5萬酬勞險淪A片演員！攝影師誤傳訊息 20歲女模特機警逃脫

20歲模特兒樂樂曝光「誘騙攝影」經歷，約好旅館拍攝服飾品牌，卻差點淪A片演員。（樂樂提供）

2025/09/11 06:41

〔記者吳柏軒／台北報導〕當心攝影陷阱！20歲女模特兒樂樂在網上披露驚險逃生經歷，她日前與攝影師約在旅館，進行服飾品牌模特拍攝，談好5萬元薪水，昨（10日）晚間到旅館門口時，竟收到對方誤傳訊息「樂樂來了......要她拍A片的事先不要告訴她」，她才驚覺攝影工作竟差點淪為A片演員，當下躲藥妝店報警才逃生，她接受本報獨家專訪認為，房間內應有男優，恐以硬上或軟磨方式逼自己拍片。至截稿前，記者傳訊攝影師IG帳號，但暫無回應。

樂樂表示，最初是友人透過別的女模特兒IG（社交軟體）看到攝影師徵服飾品牌模特兒拍照並有5萬元薪水，經多次聯繫工作內容、約定好衣服與拍照尺度皆在安全範圍，10日晚間前往台北市某旅館，她到現場後通知對方，結果竟然收到一段對方誤傳的訊息「樂樂來了，叫Hans下去接她。要她拍A片的事先不要告訴她」，頓時驚覺自己差點淪A片女演員！當下傳訊質問對方、躲到藥妝店報警，才成功逃脫。

事後樂樂回想，聯繫過程中有別的女模特兒傳訊說認識攝影師，亦有疑似集團成員用「外流影片」謊言，希望自己拍A片才願協助處理，而約拍當天攝影師也稱有前一組工作是粉絲很多的網紅，自己因而相信對方正常，但恐怕一切都是精心騙局，各種人物設定及交流，都鎖定自己，最終目的是要逼拍色情片，自己已將對方封鎖，盼外界關注，懷疑此事背後恐有集團操作，更懷疑該集團有外國人，故意來亞洲拍片，再把影片拿到國外賣，也呼籲從事相關工作的女孩都要當心留意。

樂樂臉書貼文講述驚險過程

20歲模特兒樂樂曝光「誘騙攝影」經歷，疑似有集團操控整起誘騙行為，呼籲外界關注，也提醒相關工作者提高警覺。（樂樂提供）

20歲模特兒樂樂曝光「誘騙攝影」經歷，最初是攝影師徵服飾品牌模特兒，談好衣服與尺度後，後面竟是一連串誘拍色情片的劇情，差點上當，驚險逃生。（樂樂提供）

模特兒樂樂披露與攝影師先約好服飾品牌工作，不料意外收到對方誤傳的訊息，竟是要自己拍A片，當下才驚覺受騙上當。（樂樂提供）

模特兒樂樂驚覺攝影師竟要自己拍A片，被發現後，對方就是要樂樂上樓。（樂樂提供）

模特兒樂樂驚覺攝影師更改攝影工作，竟要自己拍A片，還試圖說服，但樂樂始終不答應，當下也報警並逃離現場。（樂樂提供）

