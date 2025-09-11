為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    潭子當街砍死毆母家暴男 菲男稱被下蠱想搶佛牌驅邪

    涉案菲律賓籍失聯移工。（翻攝資料照）

    涉案菲律賓籍失聯移工。（翻攝資料照）

    2025/09/11 00:18

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市潭子區發生駭人凶殺案，41歲李姓男子被發現倒臥血泊中，送醫不治。涉案26歲菲律賓籍失聯移工落網後供稱「被下蠱」，耳邊不斷有聲音催促他殺人，還指稱死者頸上掛著佛牌，想搶過來驅邪而刺死他。檢方訊後認定罪嫌重大聲押，台中地院9日已裁准收押。

    還原案發驚悚現場，6日深夜，天空飄著毛毛細雨，李男身穿醫院病袍、拄傘緩步走在醫院附近產業道路上，因腳傷步伐緩慢，監視器拍下，他與壯碩的艾瓦雷茲在狹窄路面擦肩，短短數秒爆發激烈衝突，畫面顯示，艾瓦雷茲突抽出水果刀，往李男胸腹狂刺5刀，李男當場氣絕倒臥血泊。

    隔天一早，農民經過時嚇壞，立即報警。警方在附近竹林找到凶刀，也發現艾瓦雷茲與女友就住在附近，專案小組循線將兩人帶回偵訊。

    艾瓦雷茲落網後，供詞讓人目瞪口呆，他聲稱，長期覺得「有人在下蠱害我」，耳邊總有聲音催促要殺人，否則自己會被邪靈吞噬，當晚他看到李男脖子上掛著佛牌，直覺那是救命的法器，想搶下來「驅邪」，結果失控刺死李男。不過，艾瓦雷茲行凶冷靜丟棄凶刀，甚至整理衣物變裝。

    經查，死者李男並非單純路人，而是地方頭痛人物，過去曾因吸毒、酗酒及土地糾紛，涉有恐嚇、傷害、公共危險等多項前科，月初甚至因毆打生母、砸毀親友車輛而被表弟圍毆，送進醫院治療，沒想到住院才6天，就與移工爆發衝突命喪街頭。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

