    社會

    竹縣勞工處長、副處長涉收賄放水遠化勞檢 法院裁定交保限居

    新竹縣政府勞工處長劉家滿與副處長林東山涉收賄放水勞檢停職中，新竹地方法院今天開庭審理後，法官分別裁定50萬元、30萬元交保，皆限制住居。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣政府勞工處長劉家滿與副處長林東山涉收賄放水勞檢停職中，新竹地方法院今天開庭審理後，法官分別裁定50萬元、30萬元交保，皆限制住居。（記者廖雪茹攝）

    2025/09/10 23:14

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府勞工處長劉家滿與副處長林東山涉收賄放水勞檢停職中，新竹地檢署依貪污治罪條例罪嫌起訴，並收押禁見；新竹地方法院今天開庭審理後，法官分別裁定50萬元、30萬元交保，皆限制住居、並限制出海出境。對此，新竹縣政府表示，尊重司法調查，另依公務人員保障法規定，2人將於3個月內申請復職，縣府依相關規定辦理。

    新竹地檢署起訴書指出，2023年3月、2024年4月，遠東新世紀公司化學纖維新埔廠王姓員工2度透過縣民信箱向勞工處申訴「違法超時加班」、「交接班未給加班費」、「交接班時數未併入加班費」。先後經勞工處陳姓、彭姓承辦人勞動條件檢查後都確認有違法，也各自上簽要罰5萬和10萬，劉家滿也都一度核定。但因遠化新埔廠許姓顧問多次私下跟劉家滿、林東山聯繫，劉、林2人因涉收許姓顧問禮券，最後3人共謀不予裁罰、退回處分書，2度庇護遠化免罰。

    去年4月中，勞動部職業安全衛生署賴姓承辦人對遠化新埔廠執行移工專案檢查時，查獲遠化違反勞基法規定，移送交由縣府勞工處處理，但劉家滿改裁部分違規，讓遠化因此免罰5萬。檢方統計前述劉家滿、林東山共圖利遠化20萬元。

    新竹地方法院今天審理後，法官諭知劉家滿以新台幣50萬元交保、林東山以30萬元交保，2人皆限制住居、並限制出海出境。

    圖
    圖
