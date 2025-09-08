為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    外籍詐騙車手增多 台南鷹眼警深夜逮多罪名越南男詐嫌

    南市警二分局員警騎機車巡邏時，發現前方的男子形跡鬼祟。（警方提供）

    南市警二分局員警騎機車巡邏時，發現前方的男子形跡鬼祟。（警方提供）

    2025/09/08 11:04

    〔記者王俊忠／台南報導〕有鑑於近來詐騙集團利用外籍人士在國內當作提款車手，台南市警局二分局利用各項勤務機會加強查緝外籍車手，9月6日深夜，該分局海安派出所員警在國華街三段發現1男子形跡鬼祟，上前盤查、赫見24歲的越南籍黃姓男子是各單位追緝已久的外籍車手，身上有1小包K他合毒品、也有肇逃通緝與逾期居留，即帶回查辦移送，之後法院判決執行後會予遣送出境。

    9月6日深夜11點許，南市警二分局海安派出所所長顏呈叡、警員陳羿涵巡邏時，行經中西區國華街3段，發現1名男子鬼鬼祟祟地朝超商方向走去，員警直覺有異，立即上前盤查。

    員警見該男子神情緊張、不敢直視警察，經查證身分及比對其特徵，發現這名黃姓男子（24歲，越南籍）是各單位追緝已久的外籍車手嫌犯，也有肇事逃逸通緝及逾期居留情事，並在其身上查獲數張非黃嫌本人的金融卡及1小包毒品K他命。員警立即將其逮捕帶返所調查。全案訊後依詐欺、洗錢防制法、入出國移民法、毒品及肇事逃逸通緝等罪嫌移送檢方偵辦。

    南市警二分局表示，對於打擊詐欺犯罪、追緝外籍車手，警方一定不留餘力，同時提醒民眾，任何不法行為都難逃法網，市民如發現可疑人事物，請立即向警方通報，警民合作共同維護社會治安。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    南市二分局員警攔檢查獲有多項罪名的24歲越南籍黃姓男詐騙車手。（警方提供）

    南市二分局員警攔檢查獲有多項罪名的24歲越南籍黃姓男詐騙車手。（警方提供）

    南市二分局員警攔檢查獲有多項罪名的24歲越南籍黃姓男詐騙車手。（警方提供）

    南市二分局員警攔檢查獲有多項罪名的24歲越南籍黃姓男詐騙車手。（警方提供）

