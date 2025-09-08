拿撿到的身分證到紫南宮借金600元 12萬元飛了

6旬男撿到別人的身分證，冒用其身分去紫南宮借金600元，希望土地公保佑讓他發財，後被查到冒名借金，南投地院判刑4月，若易科罰金折合12萬元。（記者陳鳳麗攝）

2025/09/08 07:27

〔記者陳鳳麗／南投報導〕6旬周姓男子在網咖撿到別人的身分證，異想天開拿撿到身分證到紫南宮借金600元，後來服務台人員發現資料比對有異，報警處理，警方後來查出是周男持撿到的證件假冒他人身分借金，南投地院法官將周男依偽造私文書罪，處有期徒刑4月，如易科罰金折合12萬元。

62歲周姓男子去年10月在新竹某網咖撿到楊姓男子身分證，有毒品前科且前年11月才剛出獄的他，因為缺錢，也想向紫南宮借金，希望獲得土地公的庇佑發財，找了兩個朋友陪他到紫南宮拜拜，並佯稱「楊姓朋友拜託我去幫他借金」，請不知情的朋友幫他填寫求金單。

請繼續往下閱讀...

求金單子上填的是楊男的姓名、地址等資料，周男再隨便編一個手機號碼請朋友代填上。填好單子後，周男拿著該單子去領600元，並簽上楊男的名字，後來服務台人員比對資料發現有不對，打單子上的電話發現不通，才報警處理。警方後來發現楊男身分證遺失，進一步追查，終於查出是周男拿撿到的身分證冒名去紫南宮借金。

南投地院法官審酌，周男撿到他人身分證，即冒用當事人名義詐得發財金，不僅有害社會秩序，也造成楊姓男子生活及心理上之困擾，所為實屬不該，惟念及周男坦承犯行，依偽造私文書罪名判刑4個月，若易科罰金折合12萬元。全案仍可上訴。

