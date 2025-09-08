為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    拿撿到的身分證到紫南宮借金600元 12萬元飛了

    6旬男撿到別人的身分證，冒用其身分去紫南宮借金600元，希望土地公保佑讓他發財，後被查到冒名借金，南投地院判刑4月，若易科罰金折合12萬元。（記者陳鳳麗攝）

    6旬男撿到別人的身分證，冒用其身分去紫南宮借金600元，希望土地公保佑讓他發財，後被查到冒名借金，南投地院判刑4月，若易科罰金折合12萬元。（記者陳鳳麗攝）

    2025/09/08 07:27

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕6旬周姓男子在網咖撿到別人的身分證，異想天開拿撿到身分證到紫南宮借金600元，後來服務台人員發現資料比對有異，報警處理，警方後來查出是周男持撿到的證件假冒他人身分借金，南投地院法官將周男依偽造私文書罪，處有期徒刑4月，如易科罰金折合12萬元。

    62歲周姓男子去年10月在新竹某網咖撿到楊姓男子身分證，有毒品前科且前年11月才剛出獄的他，因為缺錢，也想向紫南宮借金，希望獲得土地公的庇佑發財，找了兩個朋友陪他到紫南宮拜拜，並佯稱「楊姓朋友拜託我去幫他借金」，請不知情的朋友幫他填寫求金單。

    求金單子上填的是楊男的姓名、地址等資料，周男再隨便編一個手機號碼請朋友代填上。填好單子後，周男拿著該單子去領600元，並簽上楊男的名字，後來服務台人員比對資料發現有不對，打單子上的電話發現不通，才報警處理。警方後來發現楊男身分證遺失，進一步追查，終於查出是周男拿撿到的身分證冒名去紫南宮借金。

    南投地院法官審酌，周男撿到他人身分證，即冒用當事人名義詐得發財金，不僅有害社會秩序，也造成楊姓男子生活及心理上之困擾，所為實屬不該，惟念及周男坦承犯行，依偽造私文書罪名判刑4個月，若易科罰金折合12萬元。全案仍可上訴。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播