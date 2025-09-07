為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    不滿鄰座交談、手機螢幕太亮 莽男電影院裡打傷2女送辦

    台中陳姓男子（中）今晚到東區秀泰影城看電影時，出手毆打看電影的吳姓、黃姓女子，警方帶回依傷害、毀損移送法辦。（記者陳建志翻攝）

    台中陳姓男子（中）今晚到東區秀泰影城看電影時，出手毆打看電影的吳姓、黃姓女子，警方帶回依傷害、毀損移送法辦。（記者陳建志翻攝）

    2025/09/07 23:14

    〔記者陳建志／台中報導〕台中市吳姓女子和黃姓少女今晚相約到台中東區秀泰影城站前1館看電影，2人疑似小聲交談、看手機太亮引發鄰座陳姓男子不滿，陳男竟直接將吳女拖離座位拳打腳踢，造成吳女雙腳膝蓋受傷、上衣被扯破，黃姓少女上前制止也被打耳光、左耳受傷，警方獲報到場將陳男帶回警局，依傷害和毀損罪嫌移送台中地檢署偵辦。

    台中市警局第三分局東區分駐所今晚7點38分接獲民眾報案，東區秀泰影城站前1館有人看電影被打，到場時才知道陳姓男子（42歲）出手毆打在同一廳看電影的吳姓女子（18歲）和黃姓少女（16歲）。

    警方初步調查，吳姓女子和黃姓少女今晚相約到秀泰影城看國片《進行曲》，陳男疑似不滿吳女和黃女交談出言制止，2人便結束說話，沒多久吳女滑手機，陳男疑似不滿螢幕太亮，直接將吳女拖離座位，並以手腳攻擊吳女，造成吳女雙腳膝蓋擦傷、上衣右下角破損。

    同行黃女看到立刻上前制止，在保護吳女過程中也被打耳光，造成左耳受傷，陳男停止攻擊後返回座位。

    警方將陳男帶回警局調查，陳男說，因不滿鄰座的吳女和黃女談話聲音過大，以及手機螢幕太亮出手打人。警方訊後將陳男依傷害及毀損罪移送台中地檢署偵辦。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播