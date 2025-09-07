不滿鄰座交談、手機螢幕太亮 莽男電影院裡打傷2女送辦

台中陳姓男子（中）今晚到東區秀泰影城看電影時，出手毆打看電影的吳姓、黃姓女子，警方帶回依傷害、毀損移送法辦。（記者陳建志翻攝）

2025/09/07 23:14

〔記者陳建志／台中報導〕台中市吳姓女子和黃姓少女今晚相約到台中東區秀泰影城站前1館看電影，2人疑似小聲交談、看手機太亮引發鄰座陳姓男子不滿，陳男竟直接將吳女拖離座位拳打腳踢，造成吳女雙腳膝蓋受傷、上衣被扯破，黃姓少女上前制止也被打耳光、左耳受傷，警方獲報到場將陳男帶回警局，依傷害和毀損罪嫌移送台中地檢署偵辦。

台中市警局第三分局東區分駐所今晚7點38分接獲民眾報案，東區秀泰影城站前1館有人看電影被打，到場時才知道陳姓男子（42歲）出手毆打在同一廳看電影的吳姓女子（18歲）和黃姓少女（16歲）。

請繼續往下閱讀...

警方初步調查，吳姓女子和黃姓少女今晚相約到秀泰影城看國片《進行曲》，陳男疑似不滿吳女和黃女交談出言制止，2人便結束說話，沒多久吳女滑手機，陳男疑似不滿螢幕太亮，直接將吳女拖離座位，並以手腳攻擊吳女，造成吳女雙腳膝蓋擦傷、上衣右下角破損。

同行黃女看到立刻上前制止，在保護吳女過程中也被打耳光，造成左耳受傷，陳男停止攻擊後返回座位。

警方將陳男帶回警局調查，陳男說，因不滿鄰座的吳女和黃女談話聲音過大，以及手機螢幕太亮出手打人。警方訊後將陳男依傷害及毀損罪移送台中地檢署偵辦。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法