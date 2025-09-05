「助攻」撞翻銀樓搶匪！台南騎車阿北錯愕呆住 網看影片笑翻

阿伯撞倒嫌犯後，停車呆立原地至少5分鐘。（取自爆料公社）

2025/09/05

〔即時新聞／綜合報導〕台南新營長春街第一市場內一家銀樓昨天（4日）下午3點遭搶劫，王姓男嫌犯逃逸時，遭騎機車路過阿北撞倒，摔得四腳朝天，隨後被逮。相關影片被轉到臉書「爆料公社」，只見阿伯撞倒嫌犯後，停車呆立原地至少5分鐘，不少網友笑翻直呼：「X北，我看不出來到底是三寶還是幫忙」、「阿北這樣有算未禮讓行人嗎？」

據了解，王嫌當天趁老闆不注意，摸走櫃內66只金戒、4條金手鍊後奪門而出，銀樓老闆大喊「搶劫！快幫忙抓人」，熱心民眾見狀幫忙追捕，王男從第一市場內衝出，往民權路逃跑，再跑往博愛街，一名騎機車阿北也騎到王男前面攔截，在博愛街和文化街路口絆倒王嫌，但撞倒王嫌不知是有意為之？還是不小心撞倒？

有網友今天將影片分享到爆料公社，可看到阿北撞倒王嫌後，似乎有些不知所措，在事發地點待了將近5分鐘，從影片並沒有辦法明顯看出阿北是熱心幫忙，還是不小心撞到嫌犯。

影片下方引發網友討論，網友紛紛留言：「X北，我看不出來到底是三寶還是幫忙」、「來幫忙的三寶」、「弄拙成巧的三寶」、「可能是三寶立大功」、「還好沒有班（斑）馬線，不然阿伯還要被罰六千，未禮讓行人」；但也有不少網友說：「應該是故意的啦」、「看起來是想幫忙啦。」

