台2線油罐車、聯結車與砂石車撞成一團 雙向交通中斷

台2線113公里貢寮路段，今天下午1時發生砂石車與油罐車碰撞事故，造成3人受傷，還好意識均清楚，就近送往宜蘭礁溪杏和醫院急救中。（記者林嘉東翻攝）

2025/09/05 14:21

〔記者林嘉東／新北報導〕台2線113公里貢寮路段，今（5日）天下午1時發生油罐車、聯結車與砂石車3車追撞事故，造成3人受傷，還好3人均意識清楚，其中2人就近送往宜蘭礁溪杏和醫院急救中，另輛聯結車駕駛則拒絕就醫。

新北市消防局第六救災救護大隊今天下午1時許獲報，台2線113公里貢寮路段發生砂石車、油罐車與聯結車追撞事故，立即出動貢寮分隊趕往救援時，3名駕駛並未受困，獲救時意識均清楚。

水泥車駕駛（男、40多歲）由宜蘭消防人員脫困，肢體挫傷、意識清醒，由宜蘭救護車送宜蘭陽大醫院；餘未受困聯結車駕駛（男、20多歲）肋骨疼痛、意識清醒，由宜蘭救護車送礁溪杏和醫院，另部聯結車駕駛（男、30多歲）則拒絕就醫。

不過因該起事故肇事車輛佔據2個車道，目前台2線新北貢寮至宜蘭頭城雙向都無法通行，雙向交通嚴重受阻。

