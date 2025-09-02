桃市副市長親戚被詐1500萬 詐團仲介、掮客賠錢和解換緩刑

桃園市副市長王明鉅親戚被詐1500萬，詐團仲介、掮客落網與被害人達成調解，桃園地院將2人各處有期徒刑1年，分別緩刑4年及6月。（記者余瑞仁攝）

2025/09/02 15:12

〔記者余瑞仁／桃園報導〕竹聯幫份子蕭姓男子去年3月與不詳詐團成員及陳姓律師等人合作從事詐騙，對桃園市副市長王明鉅親戚王姓婦人以假檢警模式誆騙抵押房產，騙走1500萬元；案經桃園地檢署偵辦起訴，桃園地院對部分案情先行宣判，此案被告中，潘姓仲介、陳姓掮客已與王婦賠償達成調解，法官依詐欺取財罪將2人各處有期徒刑1年，分別諭知緩刑4年及6月，詐團其餘被告仍審理中。

檢方起訴，以蕭男為首的詐團去年1月打電話給王婦，佯稱她的身分證、銀行帳號被冒用涉及洗錢，須配合調查，否則會被依詐欺、洗錢案究責，恐牽連子女。

請繼續往下閱讀...

詐團並指示王婦以通訊軟體Line加入假檢警好友，要求配合調查財產，且須將資金提出控管，並抵押名下不動產。王婦被詐團誆騙，抵押房產後將現款交付詐團車手。

去年3月間，詐團紀姓、陳姓、李姓車手在彰化因其他詐騙案取款時被查獲，警方發現車手身上有要給王婦的「請求暫緩執行凍結令申請書」，致電王婦的兒子、女兒，告知此事示警並要2人報案。

然而王婦不信被詐團盯上，還把女兒要她報警的對話紀錄給詐團看，詐團為安撫她，主動介紹同夥的陳姓律師給王婦，律師陸續將她動態案件回報給詐團，還透露她的就醫狀況。

詐團為此研擬攻略，後續對王婦稱說要監管資金，指示她上網搜尋理財達人查找土地掮客，使王婦主動找上潘姓仲介，去年5月24日透過潘與陳姓掮客尋覓金主，王婦繼而抵押桃園市龍潭區2筆土地借貸3000萬元，款項5天後匯入她的帳戶，她則在假檢警、仲介陪同下，連2天提領1500萬元給交付詐團車手。

王婦兒子事後發現有異報警，王婦得知被騙後大受打擊，精神嚴重不濟，一度就醫住院。檢警掌握，王婦此前還因他案被另一詐團以類似模式騙取鉅額現款，前後遭詐騙3500萬元，他案部分檢警仍在追查中。

