想領取「海外戀人卡海關1500萬美金包裹」 彰化男35天匯出1646萬

2025/09/02 14:11

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化藍男前年透過網路認識一名「海外戀人」，雙方以老公、老婆互稱，雙方已論及婚嫁，女方稱，為了表示愛情的忠貞，自己用包裹裝了1500萬美金的現金給對方，但因故卡在海關，只要匯款到指定帳戶就可領取「1500萬美金」的包裹，藍男為了領包裹，從5月31日至7月27日35天連匯台幣1646萬餘元至指定帳戶。

警方查出，該指定帳戶為一名單親爸爸黃男所有，他被詐團吸收，不僅提供帳戶，還把詐款立即轉出，讓警方無法追出上游。他被依加重詐欺罪移送，日前被彰化地院判處2年8月的徒刑，接下來還要面臨藍男1646萬元的求償。

警方表示，藍男中了詐團設下的「愛情陷阱」，由A女假扮多金的千金或金融規劃師，讓藍男誤信A女的金融專業和財務實力，以為自己認識了「多金才女」，瘋狂陷入追求。這是典型的「海外戀人」詐騙手法，為了釣出被害人匯款，對方都聲稱，都以包裹方式寄出「定情之物」，但因「特殊原因」卡在海關，被害人像著了魔似地，要取出包裹，其實根本沒有這個包裹，一切都是詐團的謊言。

判決書指出，被害人藍男從前年5月31日開始天天跑銀行和郵局，一連35天，每天匯30至64萬元不等的金額至黃的帳戶；而黃也同時天天跑銀行，把藍匯入的款項立即轉出。

黃男到案後坦承自己已離婚，要扶養2名女兒，因欠銀行上百萬元，信用已破產，才被詐團吸收。他收到詐欺集團成員「HANNI（黃漢妮）」指示，轉出或提領贓款。

法官表示，被告坦承犯行，其所為造成被害人被害人財產法益受損，依三人以上共同詐欺取財及洗錢等罪，判處應執行有期徒刑2年8月，並沒收未扣案犯罪所得。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

