    社會

    改善周邊交通守護通學安全 南市開學首日順暢

    台南市彙整規劃106校通學步道工程改善建置案已陸續完成，圖為中西區南英商工通學步道。（台南市政府提供）

    台南市彙整規劃106校通學步道工程改善建置案已陸續完成，圖為中西區南英商工通學步道。（台南市政府提供）

    2025/09/01 10:27

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南市各級中小學114學年度於今日開學，台南市政府透過跨局處合作，在暑假期間即針對校園周邊交通號誌、標線、行人動線及管制措施等通盤檢討，開學日並由警察局加派警力協助疏導，市區路況尚順暢。

    交通局局長王銘德指出，為提升行人友善交通與校園通學環境，自今年度起啟動學生通學安全守護專案，針對各校園需求辦理通學環境檢核、交通管制輔助科技執法等各項改善措施，並同步實施校園周邊通學交通路段口改善，在開學前進行實地現勘與研提各項改善方案。

    其中通學交通路段口改善部分，114年共有93校提出計100項需求，改善項目包含增設或調整紅綠燈及標誌標線、路平與遷移校園周邊障礙物、取締接送區違停等需求，截至7月底共計已完成49項改善。

    同時市府整合各局處資源，並配合中央「提升道路品質計畫」、「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」、「永續提升人行安全計畫」等計畫爭取經費，積極辦理校園周邊通學步道及人行環境改善，彙整規劃共106校通學步道工程改善建置案，目前已完成60校，其餘46校將於114年底至115年陸續完工，以期維護年輕學子用路安全。

    王銘德表示，依據往年統計數據顯示，開學首週上午7時到8時，平均汽車流量會較暑假期間增加約10％、機車流量則增加約16％。為加強應變措施，交通局針對各所校園周邊易壅塞路段，如立人國小、明德國中、南英商工、南新國中等，於開學前調整市區西門路、健康路、府前路、金華路及新營區民治路等路段號誌時制。

    此外，並由智慧交通中心加強監控路段旅行時間變化，透過CCTV攝影機掌握即時路況情形，必要時調整綠燈秒數及通報警察局協助，校園周邊重要路口亦由警察局加派警力與義交，以及各校導護志工協助疏導交通，維持行車秩序與學童安全。

    台南市彙整規劃106校通學步道工程改善建置案已陸續完成，圖為學甲區學甲國小通學步道。（台南市政府提供）

    台南市彙整規劃106校通學步道工程改善建置案已陸續完成，圖為學甲區學甲國小通學步道。（台南市政府提供）

    圖
    圖
