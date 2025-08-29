不爽大罷免嗆「正副兩個都幹掉」 台南男恐嚇判拘役

馮姓男子不滿罷免國民黨立委訊息，在社群留言揚言槍殺正副元首。法院認超越言論自由，依恐嚇危害安全罪判拘役10日，可易科罰金。（記者王捷攝）

2025/08/29 06:27

〔記者王捷／台南報導〕台南地院審理一起「總統級」恐嚇案，馮姓男子不滿網友在Threads宣傳支持罷免國民黨立委，公開嗆稱「給我槍，我正副兩個都幹掉」，恐嚇總統與副總統。南院認為超過言論自由，依恐嚇危害安全罪判拘役10日，可易科罰金。

57歲的馮男，6月間的清晨看見大罷免的宣傳，與網友互嗆，留言稱「給我槍，我正副兩個都幹掉」、「趕快把槍給我呀綠蛙」等語，南警一分局認為有恐嚇正副總統的嫌疑，局偵辦後移送台南地檢署偵辦。

法院認為，刑法第305條保護大眾能在沒有恐懼壓力下自由做決定，只要言語或行為足以讓人害怕，就算沒有真的打算去做，或是有能力去加害，也已經觸法。

另外，言論自由並不是想講什麼都可以，馮男有大專學歷，應該知道有權表達對總統、副總統的不滿，但應該透過理性合法的管道。結果他卻在社群上公開留言，還揚言要槍殺元首，這樣的言詞早就超過了合理的範圍，不再屬於言論自由的保護，而是具體的恐嚇行為。

恐嚇的證據包含馮男的公開留言截圖、手機照片，他在警詢與偵查時也承認發文，法院審酌馮男的犯後態度、家庭經濟狀況與前科紀錄，法官量處拘役10日，可以易科罰金。

