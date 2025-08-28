設愛情圈套！愛馬仕、鮮花全是局 23貴婦全淪陷被騙1.7億

警方循線逮捕李姓主嫌（右）。（警方提供）

2025/08/28 14:01

〔記者許國楨／台中報導〕刑事局中部打擊犯罪中心今天宣布破獲一起「假交友結合假投資」的重大詐騙案，這個集團鎖定高資產女性，以愛情攻勢與奢華包裝一步步騙光貴婦積蓄，短短半年間就造成超過1億7千萬元財損，23名貴婦被害人中，甚至有一名富婆因此慘噴高達一億元。

警方指出，該詐團成員先在臉書、IG上以盜用的陽光型男或帥哥照片，營造「多金投資客」形象，展示豪車、名錶與現金，吸引女性主動加好友，接觸後便針對財力雄厚的貴婦族群展開「戀愛式詐騙」，不僅每天噓寒問暖，還會透過物流公司實際送上鮮花、保養品及iPhone手機。

請繼續往下閱讀...

除了這些物品外，詐團深諳「放長線釣大魚」，在被害人上鉤投入少額資金後，甚至再大手筆贈送市價30萬元愛馬仕精品包與10萬元手環，營造浪漫與誠意，讓對方深信不疑，詐團隨即把被害人引入假投顧群組，由假冒「投資老師」曬出高獲利截圖，安排小額成功出金，製造「穩賺不賠」的假象。

受害人在感情與金錢雙重催眠下，一再加碼投入，最終血本無歸，警方清查發現，23名受害人全數是女性，其中不乏貴婦與富婆，除了有一名女子遭騙2千萬元外，甚至有人慘被騙高達1億元。

警方表示，28歲李姓主嫌以合法電商公司掩護，僱用員工創設LINE帳號轉售給境外詐欺機房，並由車手假扮幣商與被害人面交，將現金轉入虛擬貨幣增加追查難度，此案共逮捕16人，查扣虛擬幣折合約1293萬元、現金747萬餘元及大批贓證物，全案近日已由台中地檢署偵結起訴。

詐團大手筆送出名牌精品包取信貴婦。（警方提供）

詐團送出精品手環。（警方提供）

詐團變造的假投資虛擬幣交易平台（APP）。（警方提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法