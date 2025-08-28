6寶爸侵犯女兒3年 女兒受辱自殘仍向法官求情：不要讓他坐牢

高雄一名狼父侵犯女兒長達3年，女兒雖原諒他，但仍被法官判3年徒刑。示意圖（資料照）

2025/08/28 12:03

〔記者黃佳琳／高雄報導〕就讀國中二年級的少女小夢（化名）出現自殘傾向被學校發現，師長介入輔導後，發現小夢從國小六年級開始就被父親性侵，期間長達3年，師長報警，但小夢不想告爸爸，還向法官求情，說家裡包含她在內共有6個小孩，爸爸去坐牢就沒人賺錢養他們，但法官認為小夢的父親惡行重大，仍依妨害性自主罪判他3年徒刑。

判決指出，2022年9月，當時11歲的小夢躺在爸爸床上睡覺，爸爸竟萌生歹意，對女兒性侵得逞；小夢升上國中後，某日晚上躺在床上滑手機，爸爸出現在床邊，示意她躺好，還出言恐嚇「如果不讓我用的話，就不給妳錢」，再次對小夢性性得逞。

請繼續往下閱讀...

事隔半年後，小夢爸爸又兩度對女兒伸出狼爪，小夢身心俱疲出現自殘傾向，學校師長發現後介入輔導，得知小夢被父親欺負超過3年，於是報警處理。

高雄地方法院審理時，小夢說自己沒有怪爸爸，也不想爸爸去坐牢，家中有6個小孩要養，3姊有身心障礙證明，需接受早期療育治療，如果爸爸去坐牢，家裡沒人賺錢就會沒飯吃；法官發現，小夢爸爸雖然獲得女兒原諒，且同意每月給女兒3千元、共30萬元賠償，但考量他為滿足自身性慾，罔顧父女分際，嚴重影響女兒身心發展及日後對於兩性關係認知，更造成女兒產生創傷反應，不同意減輕其刑，依成年人故意對兒童犯乘機性交罪及未滿14歲女子為性交罪判刑3年，可上訴。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

