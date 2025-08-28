被學生留言「像鄧佳華」 女老師控「性騷」求償70萬

女老師認為學生留言稱「像鄧佳華」羞辱自己甚至是性騷擾，提告求償70萬元，台南地院認留言屬評論範疇，依法受言論自由保障，判決老師敗訴，全案可上訴。（資料照，擷取自鄧佳華臉書）

2025/08/28 06:43

〔記者王捷／台南報導〕台南市林姓女老師不滿殷姓學生在她的臉書粉專留言酸她像「像鄧佳華挑眉」，還在Google評論給1星負評，認為殷生性騷擾、羞辱她長得像鄧佳華，請求賠償70萬元。台南地方法院民事庭認為，「鄧佳華」是評論範疇，判林師敗訴。

林師主張，殷生多次在她的粉專留不雅留言、嘲弄，並於去年8月還在Google評論留下1星，長文影射老師，使其形象受損，前兩年間多次以妨害名譽、誣告、個資法及跟蹤騷擾等案提出告訴，導致身心俱疲，警方曾核發跟蹤騷擾告誡書，足以證明權利受侵害。

另外，林師認為，鄧佳華是爭議性很高的網路紅人，因外貌、工作和言論常常引起討論，所以「鄧佳華」等於負面標籤，學生留言說她「像鄧佳華挑眉」，就是在羞辱、甚至性騷擾她。

學生：林師被認定有霸凌行為

殷生則辯稱，不雅留言不是他留的，只承認在去年酸老師挑眉動作像鄧佳華，這是他的看法，並未侮辱老師的性別或品格。另外，林師曾於粉專長期公開他的姓名、學校資料，還罵他是「醜怪」，校園霸凌防制委員會去年出具調查報告，認定林師有霸凌行為。

台南地院民事庭法官徐安傑認為，林師對「鄧佳華」的解讀，是片面放大來看，就算讓感到不悅，依然屬於對公開事務的評論，應該受到言論自由保障，不能認定學生有侵害老師名譽的故意或違法行為。

綜合判斷，法院認定林師主張無據，駁回全部請求並連同假執行聲請一併駁回，訴訟費用由林師負擔，全案仍可上訴。

