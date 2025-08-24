偷拍與少女性影像還傳給友人看 宜蘭標線工重判8年

宜蘭魏姓男子涉嫌偷拍與少女性行為畫面，事後還傳給友人觀賞，一審重判8年。圖為情境照。（資料照）

2025/08/24 20:57

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣公共工程標線工人魏姓男子，涉嫌偷拍與未滿18歲少女小真（化名）的性行為畫面，事後傳給友人觀賞，一審法官認定他觸犯以違反本人意願之方法使少年被拍攝性影像罪，又犯播送少年之性影像罪，重判有期徒刑8年。

判決指出，2023年5月，當年22歲的魏姓男子在住處房間與小真發生性行為，未徵得女方同意，使用手機竊錄性交影像，再透過通訊軟體把偷拍畫面傳給林姓女子觀看。事跡敗露後被移送法辦，由檢察官起訴。

魏男接受調查時坦承與小真有性交行為、並拍攝性影像，但否認違反小真意願及傳送畫面給他人觀看的犯行。魏男辯稱，事發當下有告知小真要拍影像，對方回答「嗯」，後來女友發現手機裡有性影像，趁他睡覺時傳給林姓女子。

小真則指稱，她在事發2個多月後才知被魏男偷拍，雙方發生性行為時，沒有同意魏男拍攝、也未看到手機在拍她。宜蘭地方法院法官勘驗相關事證，魏男拍攝過程中刻意用物品掩蔽手機，認定未獲女方同意就拍攝、已違反當事人意願，另自行傳畫面給林姓女子觀看，犯行明確，應依法論科。

法官斥責魏男知悉小真未滿18歲、心智尚未成熟，竟基於一己私慾，用手機竊錄2人的性影像，甚至與他人共同觀覽，小真擔心影片繼續遭傳送，陷入恐懼及焦慮。全案審結，魏男犯以違反本人意願之方法使少年被拍攝性影像罪、判刑7年6月，犯播送少年之性影像罪部分、處1年6月，應執行有期徒刑8年。可上訴。

