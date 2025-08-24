高雄16槍狙殺案搶手不排除穿越校園逃亡 高雄大學通知師生提高警覺

高雄大學。（記者陳文嬋攝）

2025/08/24 19:24

〔記者陳文嬋／高雄報導〕羅姓詐欺通緝犯遭開16槍狙殺喪命，檢警擴大清查槍手逃亡路線，不排除翻牆進入高雄大學借路經過逃亡；校方今發信通知全校師生提高警覺，務必注意安全，盡量避免至偏僻角落。

羅姓詐欺通緝犯22日清晨於高雄左營住處外遛狗遭開16槍狙殺喪命，作案BMW權利車於橋頭區被燒毀滅證，與高雄大學北側僅相隔一條10多公尺寬大排，周邊產業道路雖四通八達，但大多是農田不夠隱密，逃亡路線將一覽無遺。

檢警連日來擴大調閱周邊監視器畫面，發現槍手燒毀作案車輛後快跑離去，雖然槍手燒車滅證地點，與學校圍牆相隔一條10多公尺寬大排，但據附近居民說法，學校圍牆周邊有平台，槍手循此翻牆入內並不困難。檢警不排除槍手翻牆進入校園，借路經過方便逃亡。

高雄大學今表示，目前未發現可疑人士進入校園，學務處已發信通知全校師生，請師生提高警覺，尤其暑假校園人少，師生務必注意安全，盡量避免至偏僻角落，一旦發現可疑人士，通報校方或報警處理。

高雄大學指出，有關日前發生在橋頭區農田的社會事件鄰近高雄大學，校方全力配合警方偵辦，案發時間校園影像均已由警方帶走，相關案情進度以警方發布為主，校方將加強校園安全巡邏等措施。

高雄左營16槍狙殺案。（資料照）

高雄大學今發信通知全校師生提高警覺。（校方提供）

