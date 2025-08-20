為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    蘇震清財產申報不實被重罰喊冤 屏東執行分署強力催繳

    前立委蘇震清。（記者葉永騫攝）

    2025/08/20 15:08

    〔記者葉永騫／屏東報導〕前立委蘇震清因為申報財產不實，被監察院重罰，每一筆都重罰數百萬元，累計約2000多萬元，蘇震清喊冤不平，認為遭到打壓，並且還傳出不繳納就要管收坐牢，屏東執行分署今天再通知蘇震清協調繳納罰款，蘇震清表明，無法拿出那麼多的鉅款，希望能夠分更多期繳納。

    前民進黨籍立委蘇震清因為涉及SOGO案，收受太流公司董事長李恆隆賄款，蘇震清退黨，監察院調查認定，蘇震清在立委期間申報財產，未據實申報，還借用助理名義持有的存款7筆，連續5年重罰，共計2000多萬元，並且交由台北執行分署、屏東執行分署分別催款，從去年起開始催收，今天上午屏東執行分署通知蘇震清協調繳錢，並且傳出不還錢就要強制管收。

    蘇震清到屏東執行分署協調時，也發生爭執的聲音，據了解，欠款分期最高為72期，蘇震清要求分期繳納，屏東執行分署要求以72期繳納，蘇震清要求分更多期，因為他沒有那麼多錢，因此雙方還要持續協調。

    蘇震清協調後表示，他只是因為助理沒有申報，他承認錯誤，但是每一筆都被重罰，他覺得相當不公平，他要求欠款合併都在屏東執行分署執行，但是台北執行分署卻不同意，讓他無法接受。

    前立委蘇震清財產申報不實被重罰在屏東執行分署協調。（記者葉永騫攝）

