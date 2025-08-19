為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    台中婦「勵志向上」投資噴155萬 老車手上門再拿50萬被「甕中捉鱉」

    阮姓車手上門取款。（警方提供）

    阮姓車手上門取款。（警方提供）

    2025/08/19 09:47

    〔記者許國楨／台中報導〕一名詐騙車手以為「輕鬆收錢」就能全身而退，卻不知早已踏入陷阱！台中市警方日前成功佈局，當場將52歲阮姓車手逮捕到案，並查扣手機、假證件、假收據及假存款憑據等證物，全案經台中地檢署偵查終結，檢方也在近日依詐欺罪對阮男提起公訴。

    這起案件源自北屯區72歲劉姓老婦人，她誤信在LINE廣告上看到的「勵志向上」投資社群，群組內的假投顧老師每天推送看似專業的潛力股資訊，不斷鼓吹「高獲利、高報酬」，劉婦一開始心存懷疑，但在對方步步誘導下，竟先後4次交付共155萬元，透過「鑫鴻國際」APP充值投資。

    直到家屬察覺有異，劉婦才驚覺這是一場騙局趕緊報案，第五分局文昌所受理後，發現詐騙集團尚未察覺風聲，仍持續聯繫劉婦索討資金決定「將計就計」，指導劉婦假裝願意再加碼50萬元投資，引蛇出洞。

    3月26日當天，阮姓車手依指示到劉婦住處收款，還帶著假收據與假存款單，殊不知已有警力埋伏，他一踏入屋內，警方隨即合力上前壓制，宛如「甕中捉鱉」，阮男當場傻眼，犯案工具也一一被查扣，詢後依詐欺罪嫌送辦，檢方也在近日偵結起訴。

    第五分局長劉其賢提醒民眾，詐團常偽裝成投顧老師、金融機構或社會名人，以社群平台引誘民眾投資，實際上卻是層層陷阱，凡是打著「穩賺不賠」、「高報酬零風險」旗號的投資，幾乎都是騙局，若接獲可疑投資邀約，務必撥打165反詐騙專線或向派出所查證。

    阮男與劉婦在客廳準備面交。（警方提供）

    阮男與劉婦在客廳準備面交。（警方提供）

    埋伏警方一擁而上逮人。（警方提供）

    埋伏警方一擁而上逮人。（警方提供）

    警方當場查扣的贓證物。（警方提供）

    警方當場查扣的贓證物。（警方提供）

